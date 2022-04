Woda zalała blok operacyjny w szpitalu w Lublinie

Pierwszy od wybuchu wojny samolot z Europy odleciał do Moskwy. Start z Lublina

We wtorek rano z lubelskiego lotniska odleciał samolot do Moskwy. Jak informuje serwis pravda.com.ua, była to pierwsza maszyna, która poleciała z Europy do Rosji po wprowadzeniu zakazu lotów związanego z rosyjską agresją na Ukrainę.