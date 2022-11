Żołnierze będą się szkolić w Centrum Symulacji Medycznej. A dowódca szuka tu nowych rekrutów

– Żołnierze wojsk obrony terytorialnej byli cały czas z nami w czasie pandemii, witali wchodzących do szpitali klinicznych, uczestniczyli w akcjach szczepień i różnych innych działaniach związanych z bezpieczeństwem medycznym – podkreśla prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który wczoraj podpisał umowę o współpracy z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej.

W WOT dzisiaj służy około 35 tysięcy żołnierzy.

– Co szósty z nich ma tzw. wojskową specjalność medyczną, czyli jest ratownikiem pola walki, ratownikiem medycznym albo pielęgniarką, mamy również swoich strukturach lekarzy – wyliczał gen. Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

Teraz wszyscy oni będą mogli się szkolić w Centrum Symulacji Medycznej.

– Chodzi o umiejętności nie tylko techniczne, czyli potrzebne na placu boju, podczas pandemii czy w trakcie obecnej sytuacji w Ukrainie. Ale również o umiejętności interpersonalne, związane z komunikacją, pracą w zespole i adaptowaniem tego do warunków trudnych. Mówimy o wojnie ale i stanach podwyższonego zagrożenia – mówi prof. Kamil Torres, prorektor Uniwersytetu Medycznego.

Wczoraj w Lublinie gen. Kukuła opowiadał o współpracy WOT z żołnierzami ukraińskimi.

– Kilka tygodni temu zapytali mnie o najlepsze rozwiązania w zakresie ratownictwa medycznego, w zakresie sposobu obchodzenia się z tzw. pacjentem świeżym, żołnierzem rannym. Powiedziałem im: po prostu jedźcie do Lublina, do tego centrum symulacji, bo nigdzie na świecie nie znajdziecie lepszego miejsca, w którym można by tego typu kompetencje zdobyć – chwalił generał.