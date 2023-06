Lublin: Dwie nowe restauracje już zapraszają "Smak, jakość, przeżycia i przystępne ceny"

Żeby sprostać wymaganiom tej grupy gości, CREO zrealizowała właśnie kolejny projekt.

– Przyznam, że prace nad nim trwały aż trzy lata. Tak długo, bo przeszkodził nam covid i inne zawirowania na rynku – mówi Piotr Taracha. – Na szczęście już się udało. Wystartowaliśmy właśnie z„Otwartą”, która działa wpięknym szklanym biurowcu przy alei Kraśnickiej. To bardzo duży lokal, bo razem z tarasem może w nim gościć w jednym momencie około 140 osób. Staraliśmy się stworzyć miejsce, w którym każdy będzie czuł się swobodnie. „Otwarta” to: piekarnia, delikatesy i restauracja. Co ciekawe, we wszystkich restauracjach naszej grupy nasi goście spróbować mogą wypieków właśnie z „Otwartej Piekarni”. Z kolei delikatesy to przestrzeń, w której nasi goście mogą kupić przetwory owocowe i warzywne, nasze desery i pieczywo, a to wszystko w towarzystwie wyśmienitej kawy. Sercem restauracji jest jednak prawie 3-metrowy grill. Najwyższa jakość składników i proste metody obróbki produktów to nasz znak rozpoznawczy.