Prezes wielkiej firmy z Puław jasno o tym kogo szuka: ślusarzy, spawaczy, monterów

W obecnej sytuacji spowodowanej pandemią Covid-19, nasuwa się pytanie, jaki wpływ na działalność firmy ma trwająca pandemia?

– Oczywiście firma odczuła zmianę okoliczności funkcjonowania, jednak specyfika naszej działalności pozwoliła na odpowiednią organizację pracy z zastosowaniem reżimu sanitarnego. Niestety koszty absencji chorobowej związane m.in. z kwarantanną były wysokie. Nasza firma funkcjonuje w całej Europie, dlatego po przyjeździe z zagranicznych kontraktów, musieliśmy ponosić koszty związane z wprowadzonymi obostrzeniami. Mimo tego udało się nam przejść przez okres dotychczasowej pandemii bez większych problemów.

Rozmowa ukazała się w dodatku Złotwa Setka 2021. Ranking Najlepszych Firm Lubelszczyzny. Do pobrania w tym miejscu.

Cała branża boryka się z problemem braku pracowników. W jaki sposób staracie się przekonać ludzi do swojej firmy?

– Od lat budujemy konsekwentnie kulturę organizacyjną, w której troska o pracownika stanowi fundament działalności przedsiębiorstwa. Oferujemy wysokie zarobki na zagranicznych kontraktach, ponieważ 50 do 70 proc. działalności prowadzimy właśnie za granicą, a tam są płace dużo wyższe niż w kraju. Gwarantujemy korzystne ubezpieczenia, dopłaty do wczasów, wspieramy koła zainteresowań pracowników m.in. grupy kolarskie i załogi żeglarskie. Mamy własny jacht na Adriatyku, gdzie nasi pracownicy mogą spędzać urlop. Organizujemy liczne wyjazdy narciarskie, integracyjne. Zależy nam, aby rówież poza pracą, ludzie miło spędzali ze sobą czas. Podobnie jednak jak inne firmy w branży, odczuwamy brak pracowników. Uważam, że poważnym problemem była likwidacja szkół zawodowych. Kiedyś do pracy w firmie przychodził dobrze wykształcony absolwent szkoły zawodowej lub technikum. Dzisiaj swoje CV składają do naszej firmy ludzie z wykształceniem ogólnym lub absolwenci studiów licencjackich, mało przydatnych kierunków. Musimy takie osoby uczyć pracy i inwestować w podnoszenie ich kwalifikacji. Dość krytycznie podchodzę do pewnych rozwiązań socjalnych, jak chociażby program 500 plus. Jestem za tym, żeby młode rodziny dofinansowywać, ale poprzez zwolnienia z podatku, czy dofinansowanie przedszkoli i żłobków, a nie dawanie pieniędzy do ręki. Jestem za inteligentniejszym rozdziałem publicznych pieniędzy, ponieważ to również ma wpływ na brak chętnych

do pracy.

Jakich pracowników teraz potrzebujecie?

– Ślusarzy, spawaczy, monterów. Szukamy osób, które podejmując pracę, chcą się rozwijać.

To potwierdza, że warto inwestować w szkolnictwo zawodowe. Bo jest branża, która na tych ludzi czeka.

– Uważam, że to konieczność. Tworzymy dobra luksusowe w budownictwie przemysłowym, infrastrukturalnym czy sportowym. Specjaliści w naszej firmie pilnują jakości. Często spawacz, który położy spoinę taką, że aż miło na nią popatrzeć, to prawdziwy artysta. Nasze inwestycje są ozdobą wielu miejsc w Polsce i Europie m.in. mosty, wiadukty, hale sportowe. To ogromna satysfakcja, że budujemy piękne rzeczy. Można być z siebie dumnym jako spawacz, monter, inżynier.