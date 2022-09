Oni nie ubierają samochodów. Robią z nich obiekt zazdrosnych spojrzeń

Rekord Guinnessa

Działalność nabrała rozpędu w 2012 roku. Wtedy do Lublina przyjechał dyrektor 3M, czyli firmy produkującej m.in. folie do zmiany koloru samochodów. Zobaczył jak idzie praca i zaprosił Stasiaka do światowego programu zawodowego kończącego się egzaminem potwierdzającym posiadane umiejętności. Zdobyty certyfikat był 19. wydanym w Polsce. Na całym świecie miało go wtedy tylko ok. 1200 osób.

– Byłem dobry w tym co robiłem, bo już trzy lata później zaprosili mnie do bicia rekordu Guinnessa w oklejaniu samochodów na czas. Udało się. Nasz rekord, 39 minut i 26 sekund został pobity dopiero dwa lata temu – mówi z dumą pan Bartek.

Jak dziś wygląda praca? Przez cały czas trzeba się uczyć, bo certyfikacja jest przyznawana tylko na 36 miesięcy. Zresztą cały czas na rynek wprowadzane są nowe folie. Pojawiają się nowi producenci i nowe produkty.

– Ostatnim hitem są kolorowe folie ochronne PPF zabezpieczające lakier. W ich przypadku znów wyprzedziliśmy konkurencję i zdobyliśmy stosowne certyfikaty żeby być krok do przodu i to się udało – przyznaje Stasiak. – Większość naszych certyfikatów pochodzi od producentów folii z USA. Mamy akredytacje wiodących marek na województwo lubelskie, kilku najlepszych jako jedyni na wschód od Wisły.

Do muzeum nie trafią

Kiedy statystyczny Kowalski myśli o oklejaniu samochodu najczęściej myśli o autach reklamowych. To zresztą prawda, bo coraz więcej przedsiębiorców chce żeby firmowe auta były jednocześnie nośnikami reklamy. Nazwa firmy i adres to już jednak zbyt mało. Chodzi o to, by elementy graficzne wbijały się w pamięć i stanowiły najlepszą wizytówkę przedsiębiorstwa.

– Ale bardzo wiele naszych realizacji to zlecenia na indywidualne zamówienie – podkreśla Stasiak. – Zmieniamy nie tylko kolor, ale stylizujemy całe samochody. Dużo pracy wkładamy w stworzenie oryginalnych projektów. Niedawno ktoś zapytał, czy czuję się jak artysta. Śmiałem się, bo moje prace nigdy nie trafią do muzeum ale coś w tym jest, bo są przecież podziwiane.

Oklejaniem samochodów rządzą też mody. Była już m.in. na czarny mat i różne odcienie niebieskiego. Około roku 2015 przyszedł czas na takie stylizowanie nowych aut, by wyglądały jak zniszczone i zardzewiałe. Był czas samochodów wyglądających jak z filmu „Transformers”. W zeszłym roku bardzo modne były wszelkie szarości i biele a teraz rządzą zielenie. Najnowszym hitem jest też stylizowanie aut na samochody rajdowe z lat siedemdziesiątych.

– Z mężczyznami łatwiej rozmawiać mi o kolorach. Są bardziej konkretni. Dla nich fiolet to fiolet. Kobiety mówią o oberżynach, wrzosach, fuksjach czy magentach. Zawsze jednak dochodzimy do porozumienia – śmieje się właściciel firmy.

– Kto decyduje się najczęściej na oklejenie samochodu? – dopytuję.

– To właściciele kilkuletnich samochodów, którzy chcą żeby wyglądały one inaczej niż dotychczas, znacznie lepiej i ciekawiej. Zachęca ich też to, że nasze „zabawy” są w pełni odwracalne – mówi pan Bartek. – Ale są też szczęśliwi posiadacze nowych samochodów, którzy nie muszą dopłacać za wymarzony kolor gigantycznych pieniędzy. Kupują więc w kolorze podstawowym, a potem przyprowadzają samochód do nas na oklejenie. Wszyscy nasi klienci są w pewnym sensie ekscentrykami. Nie chcą mieć samochodów „jak inni”, bo nie traktują ich jako rzeczy użytecznej służącej tylko do przemieszczenia się z punktu A do punktu B. Chcą mieć coś wyjątkowego. Coś co cieszy oko. Podchodzą do samochodów z radością.

Większość klientów jest przywiązana do ubranych przez firmę samochodów i jeżdżą nimi latami. Ale bywają też tacy, którzy decydują się na zmianę koloru regularnie.

– Jakich upodobań by nie mieli to przed nami jeszcze bardzo dużo pracy – podsumowuje właściciel Ubieramy Samochody.pl. – Ten rynek w Polsce tak naprawdę dopiero się rozwija. Na Zachodzie, a szczególnie w USA, ludzie bawią się tym bardziej. Do nas to dopiero przychodzi a car wrapping daje nieograniczone możliwości.