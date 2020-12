Czy kupić rower zimą? Dlaczego warto?

Miłośnicy jednośladów dobrze wiedzą, że zima to bardzo dobry okres na kupowanie rowerów oraz dodatkowego osprzętu. Z tego powodu często rezygnują z zakupów w okresie letnim, wyszukując jedynie w sklepie rowerowym sprzęt, który będą mieć na oku w trakcie chłodniejszych miesięcy. Wiele osób zastanawia się dlaczego? Przecież to głównie latem uprawiana jest turystyka rowerowa. Zimą też można korzystać z jednośladów, przy zachowaniu oczywiście względów bezpieczeństwa, ale wtedy też są szanse na lepsze i tańsze zakupy.

Niższa cena rowerów zimą w sklepie rowerowym

Pierwszą i niezaprzeczalną zaletą kupowania rowerów zimą, jest ich cena. W stosunku do miesięcy letnich jest ona obniżana o kilka procent, a niekiedy nawet o 10 - 15%. W przypadku niektórych modeli może to być nawet więcej. Możemy zatem kupić o wiele taniej rower, który nam się podobał i który nam najbardziej odpowiada. Zimą do sklepu rowerowego trafia także nowa partia jednośladów, która przewidziana jest na kolejny sezon. One również są wtedy tańsze.

Większa dostępność modeli

Wielokrotnie zdarza się, że w na przełomie wiosny i lata polujemy na konkretny model roweru. Niestety nie jesteśmy sami, są też inni chętni. To prowadzi do braków magazynowych, więc nie możemy kupić takiego jednośladu, jaki chcieliśmy, jaki sobie wymarzyliśmy. Dlatego warto sprawdzić, czy jest on dostępny w sklepie rowerowym zimą. Wtedy stany magazynowe są uzupełniane, a modele, które cieszyły się ogromną popularnością, czekają na swoich nowych właścicieli w sklepie. Co więcej, zimą dostępne są one w większości rozmiarów, o ile nie we wszystkich.

Nowe modele w sklepie rowerowym

Zima to czas, kiedy producenci jednośladów starają się, aby do sklepów trafiły nowe modele. Oczywiście są to rowery przewidziane na kolejny sezon. Już wtedy można je obejrzeć, sprawdzić ich funkcjonalność, wykonać jazdy testowe i kupić. Z nowymi modelami łączą się dwa wcześniej wymienione pozytywne aspekty kupowania zimą, czyli niższa cena i dostępność. Zazwyczaj w okresie chłodniejszych miesięcy zobaczyć możemy wszystkie nowe modele i pełną gamę ich rozmiarów. Dodatkowo możemy je kupić w niższej cenie. Latem jej wysokość poszybuje w górę, podobnie, jak zainteresowanie modelem, a w efekcie zmniejszy się jego dostępność.

Czas na obejrzenie roweru

Latem w sklepie rowerowym można spotkać wiele osób. Często chcą one zobaczyć ten sam model roweru, co my. Ciężko niekiedy sprawdzić go dokładnie. Inaczej wygląda to zimą. Wtedy w sklepie jest mniej kupujących. Spokojnie można obejrzeć wszystkie dostępne rowery, sprawdzić ich możliwości, wykonać jazdę próbną. W okresie zimowym również obsługa sklepu może poświęcić nam więcej czasu. Zwłaszcza jeśli mamy jakieś wątpliwości co do konkretnego modelu roweru lub osprzętu.

Podsumowanie

Okazuje się, że zakup roweru zimą ma sens. W okresie chłodnych miesięcy w sklepie rowerowym jest mniej klientów, więc można dokładnie obejrzeć interesujący nas jednoślad. Ceny naszych wymarzonych modeli są niższe, a same rowery w pełni dostępne we wszystkich rozmiarach. To czas, kiedy do sklepu trafiają również nowe jednoślady przewidziane na kolejny sezon. One również podlegają licznym promocjom.