Dlaczego Czarny Piątek jest czarny? Historia Black Friday

Black Friday to doskonale znane wszystkim miłośnikom zniżek i wyprzedaży święto zakupowe. Skąd wzięła się jego nazwa? Dlaczego Czarny Piątek jest właśnie czarny? Dowiedz się z poniższego artykułu.

Najpopularniejszy dzień zakupowy Zwolnienia z pracy, korki na ulicach i wyjątkowe przychody sklepów Czarne historie Czarnego Piątku Promocje Black Friday w Polsce

Najpopularniejszy dzień zakupowy

Black Friday został zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych wiele lat temu. Każdego roku w pierwszy piątek po Święcie Dziękczynienia, miliony Amerykanów ruszają tłumnie do sklepów. A w tych panuje prawdziwa gorączka zniżek, rabatów, gratisów i wyprzedaży. Obecnie jest uznawany za najpopularniejszy dzień zakupowy w USA, choć jeszcze do 2001 roku mianem tym nazywany był dzień przed Bożym Narodzeniem. Klienci kupujący dosłownie na ostatnią chwilę prezenty świąteczne przynosili sprzedawcom bardzo duże dochody. Aktualnie prym wiedzie Czarny Piątek, zapewniając sklepom w Ameryce przychody w wysokości ok. 50 miliardów dolarów.

Czarny Piątek zyskał ogromną popularność nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się on w Republice Południowej Afryki, Grecji i Pakistanie. Co ciekawe, szaleństwo zakupowe Black Friday nie ogarnęło zbytnio najbogatszych państw Europy, takich jak Szwajcaria, Niemcy i Wielka Brytania.

Zwolnienia z pracy, korki na ulicach i wyjątkowe przychody sklepów

Skąd właściwie wzięła się nazwa „Czarny Piątek”? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Uznaje się aż trzy, równie prawdopodobne, historie powstania tej nazwy.

Pierwsza dotyczy ruchu ulicznego, a konkretnie gigantycznych korków, które tworzyły się w okolicach sklepów w owym dniu. Podobno termin Black Friday pierwsi zaczęli stosować kierowcy autobusów oraz policjanci, opisując ogromne problemy ze sprawnym poruszaniem się pojazdów w pobliżu centrów handlowych.

Według kolejnej teorii, nazwy Black Friday pierwszy raz użyły media już w 1981 roku. Miało to być określenie pozytywne, wskazujące na wyjątkowe dochody sprzedawców uzyskiwane w tym dniu. Dobre wyniki sklepów zapisywane były w księgach rachunkowych czarnym tuszem, a w tym dniu rachunki niemal wszystkich placówek były „czarne”, dlatego też piątek ten również nazwano czarnym.

Trzecia teoria nie ma natomiast nic wspólnego z zakupami. Niektórzy uznają, że określenie Czarny Piątek wzięło się od wielkiej fali zwolnień wśród pracowników w tym dniu. Ludzie chcieli po prostu przedłużyć Święto Dziękczynienia, ale dla przedsiębiorców i pracodawców był to wówczas naprawdę czarny dzień.

Czarne historie Czarnego Piątku

Niestety, poza wielką radością konsumentów z powodu wielkich zniżek, a także sprzedawców notujących w tym dniu wyjątkowe zarobki, Black Friday ma również swoją ciemną stronę. Ludzie podczas pełnej emocji walki o jak najtańsze produkty bywają bardzo agresywni. W 2012 roku na parkingu pod sklepem Walmart doszło nawet do strzelaniny z powodu walki o wolne miejsce. Sieć sklepów Walmart jest zresztą często terenem wyjątkowo intensywnych walk. Już w 2008 doszło tam do poważnych i tragicznych wypadków. Po wyważeniu drzwi przez oczekujący tłum klientów, stratowany został jeden z pracowników sklepu. Niestety nie przeżył tego wypadku. Dodatkowo obrażenia odniosło 11 innych pracowników tej placówki, w tym kobieta w ciąży. Rok później w innym sklepie sieci Walmart pewna klientka chciała skorzystać z promocji i kupić przeceniony sprzęt elektroniczny. W kolejce do kasy doszło jednak do słownej awantury pomiędzy nią a innymi klientami i rzeczona kobieta popryskała gazem pieprzowym pozostałe osoby stojące w kolejce.

Promocje Black Friday w Polsce

Mimo że Czarny Piątek w Polsce nie ma tak długiej historii jak amerykański, to stale zyskuje nowych zwolenników. Z każdym rokiem wydłuża się również lista sklepów stacjonarnych i internetowych, które dołączają się do akcji. Wiele e-sklepów tworzy nawet specjalne podstrony w swych serwisach, tak jak choćby sklep Euro Black Friday to przede wszystkim zniżki, lecz nie tylko. Sprzedawcy prześcigają się w przyciągnięciu do siebie klientów również innymi atrakcyjnymi ofertami, takimi jak drobny upominek do zakupów, bezpłatna dostawa w sklepie internetowym, dodatkowy kod rabatowy na przyszłe zakupy czy promocje 2 artykuły w cenie 1, 2 produkty plus 1, a nawet 2 plus 2.

Jeśli chodzi natomiast o najchętniej kupowane produkty, to od lat dużym zainteresowaniem cieszy się sprzęt elektroniczny, RTV i AGD, a także odzież i obuwie. Czarny Piątek większą popularność zdobył wśród mężczyzn, niż kobiet. Panowie również wydają w tym dniu średnio 100 zł więcej, niż panie.

Chociaż w Polsce na obecną chwilę nie można niestety liczyć na tak duże (sięgające aż 70-80 procent) rabaty, jak w USA, to i tak warto choć przejrzeć asortyment ulubionych sklepów z nadzieją na upolowanie wyjątkowej okazji. Jeśli natomiast planujesz zakup konkretnego produktu i możesz z tym poczekać jeszcze trochę, to sprawdź koniecznie ofertę na wspomniany towar właśnie w Czarny Piątek. Z pewnością kupisz go znacznie taniej i tym samym zaoszczędzisz pieniądze.