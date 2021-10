Funkcjonalna aranżacja kuchni

Planujesz urządzić przestrzeń kuchenną i nie masz do końca pomysłu jak to zrobić? Aranżacja kuchennego wnętrza wymaga przemyślanych działań. Nie na darmo mówi się, że jest to serce domu. Szafki kuchenne i cała przestrzeń, to nie wystrój, który zmieniamy co chwilę, musi nas cieszyć przez długie lata, dlatego meble kuchenne Bodzio, to meble modułowe, które mogą okazać się najlepszym rozwiązaniem. Wykwalifikowana kadra z pewnością pomoże w odpowiednim wyborze i wspólnie z nami zaprojektuje kuchnię marzeń, tak aby spełniała wszelkie warunki funkcjonalności i ergonomii, jednocześnie ciesząc swoim wyglądem każdego dnia.

Tanie meble kuchenne - nowoczesne meble do kuchni

Najlepsze rozwiązania dla każdej kuchni

Szafki kuchenne z połyskiem to doskonały wybór dla osób, które lubią nowoczesny styl łączący w sobie prostotę oraz modny design. Nowoczesna kuchnia najczęściej wybierana jest w kolorze bieli, szarości lub czerni. Choć utrzymanie czystości na tego typu szafkach może wydawać się trudne, białe meble kuchenne z odpowiednio dobranym materiałem, będą służyć przez wiele lat, bez konieczności wykorzystywania specjalnych zabiegów mających na celu renowację.

Meble kuchenne Bodzio, to szeroka oferta dopasowana do potrzeb klienta w przystępnej cenie. Wykorzystując gotowe zestawy mebli kuchennych, z łatwością można zaprojektować przestrzeń, którą właśnie remontujemy lub budujemy od nowa. Modułowe meble pozwalają na dokonanie dowolnych kombinacji dopasowanych do pomieszczenia oraz naszych preferencji. To nie my musimy dopasowywać się do projektu, tylko projekt do nas, dlatego oprócz ustawienia szafek według indywidualnych potrzeb, możemy miksować fronty, blaty i tworzyć spersonalizowane zestawy kuchenne.

Istotnym dopełnieniem szafek kuchennych zaprojektowanych na nasze potrzeby w salonie meblowym Bodzio, będzie odpowiednio dobrany blat. W produkcji wykorzystywane są wysokiej jakości laminaty, co ma duży wpływ na ilość i rodzaje faktur. Dopasowany do przestrzeni blat laminowany matowy, półmatowy, błyszczący lub gładki wybrany może być w aż czterech dostępnych kolorach.

Ze względu na szeroką ofertę i możliwość wyboru w sklepie, salon meblowy nie ogranicza się jedynie do mebli kuchennych, w postaci szafek i blatów, ale także proponuje krzesła do kuchni, taborety i hokery, które idealnie sprawdzą się jako uzupełnienie kuchennej wyspy, stwarzając dodatkowe miejsce do siedzenia.

Duży wybór kolorystyczny oraz różnorodność obić sprawią, że dopasowanie mebla do wystroju będzie bardzo łatwym zadaniem.

