Pierwsza decyzja nowego burmistrza. Jego ludzie mają wpływy również w powiecie

Ogólnopolskim echem odbiło się zwycięstwo Jakuba Jakubowskiego, bezpartyjnego społecznika. W drugiej turze pokonał urzędującego od ponad 10 lat dotychczasowego burmistrza Jerzego Rębka z PiS. Również w miejskiej radzie ludzie z jego komitetu Radzyń Moje Miasto mają 13 mandatów, a więc większość.

Mają również przewodniczącego, Mariusza Szczygła, wybranego na poniedziałkowej sesji. Przy prezydialnym stole miejskiej rady zasiądą też wiceprzewodniczący: Klaudia Szczygielska (Radzyń Moje Miasto) oraz Izydor Długosz (PiS).

Tuż po zaprzysiężeniu nowy burmistrz ogłosił swoją pierwszą decyzję. – Musimy szybko pochylić się nad Radzyńskim Ośrodkiem Kultury, który nagle został pozbawiony kierownictwa. Wiele spraw nie zostało przekazanych tak, by działalność była kontynuowana bez problemów- przyznaje Jakubowski. – Pełniącym obowiązki dyrektora będzie Tomasz Młynarczyk- zapowiada burmistrz. To znany radzyński fotograf, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest założycielem Radzyńskiego Klubu Fotograficznego „Klatka”.

Poprzedni szef ROK-u, Robert Mazurek (PiS) zrezygnował z tej funkcji pod koniec kwietnia. Obecnie, przebywa na wypowiedzeniu bez obowiązku pracy. – Powodem mojej rezygnacji z funkcji dyrektora jest brak możliwości współpracy z obecnym burmistrzem– odpowiedział nam kilka dni temu dotychczasowy szef miejskiej jednostki.

Jakubowski przedstawił swój plan działania. – Na początku przyjrzymy się też sferze opieki społecznej. Zapewniam również, że wszystkie rozpoczęte inwestycje będą kontynuowane- zaznacza. Ale ma też inne priorytety. – To zbudowanie jak najlepszych relacji z ościennymi samorządami, gminami i powiatem. A także zagospodarowanie pałacu Potockich, tak by nasz skarb był nie tylko dumą, ale również przynosił korzyści naszej gospodarce- tłumaczy burmistrz. Nie zapomina też o młodych mieszkańcach. – Nasze miasto się wyludnia. Musimy stworzyć młodzieży miejsce w przestrzeni, również w urzędzie – uważa Jakubowski. Jednym z pomysłów jest włączenie młodych do głosowania w budżecie obywatelskim.

Z kolei, w powiecie radzyńskim władzę utrzyma dotychczasowy starosta Szczepan Niebrzegowski (PiS). Ale również tutaj ludzie związani z Jakubowskim będą mieli wpływy.

Wicestarostą został bowiem Ireneusz Mroczek, który do rady dostał się z komitetu Radzyń Moje Miasto. Dotychczas był on dyrektorem szkoły w Paszkach Dużych. Do zarządu powiatu weszła też Bożena Lecyk, również z tego komitetu. W poprzedniej kadencji była wyrazistą radną w Radzyniu Podlaskim.

– Chciałbym poprawić relacje z samorządami gminnymi i miastem. Biję się w pierś, że w poprzedniej kadencji mogła pojawić się pewna asymetria, którą chciałbym zlikwidować- deklaruje starosta Szczepan Niebrzegowski. W 17-osobowej radzie 8 mandatów ma PiS. Po 3 uzyskały lokalne komitety Forum Powiatowe i Nasz Powiat. 2- komitet Radzyń Moje Miasto i 1 - Konfederacja.