Wspomnienie Jurka „Szeli” Stankiewicza

Teksasy to lubelska formacja rockowo – bluesowa istniejąca od połowy lat 90-tych. Pomysł na projekt Teksasy & Wojtek Cugowski zrodził się w roku 1998, w lubelskim klubie Graffiti, podczas bluesowych jam session. Po latach muzycy zdecydowali się powrócić do wspólnego grania bazując na autorskim programie oraz standardach bluesowo – rockowych. Od 2019 r. zespół na stałe występuje ze starszym z braci pod szyldem Teksasy & Wojtek Cugowski. Idylla nie trwała długo. Pod koniec kwietnia 2022 r., raptem kilka dni po swoich 60. urodzinach zmarł Jerzy "Szela" Stankiewicz, wokalista, autor tekstów i harmonijkarz Teksasów. Jego koledzy postanowili kontynuować działalność. Pod koniec października 2022 r. odbył się specjalny koncert "Daj to głośniej: Tribute to Szela". W kwietniu 2023 r. ukazała się płyta "Może cofniesz czas", która była hołdem dla nieżyjącego wokalisty. Materiał zawiera jedenaście utworów w stylistyce rytm&blues i rock&roll, do której przez lata przyzwyczaił nas zespół. Oprócz wspomnianej płyty Teksasy wydali takie albumu jak: „Boogie całą noc” i „Zielony dymek”. - lubelska formacja rockowo-bluesowa na scenie od 1998 roku. Dwa albumy, "Boogie całą noc" i "Zielony dymek".

Jerzy "Szela" Stankiewicz był przez wiele lat mocno związany z lubelską sceną rockową. Artysta był założycielem takich grup jak FSC Hot Rod czy Alligators. Był też popularyzatorem bluesa. Przez 20 lat prowadził audycję "Centrum Bluesa" w lubelskim Akademickim Radiu Centrum. Przybywajcie wspominać Jurka Szelę! Koncert odbędzie się w Domu Kultury LSM, o godzinie 19:00. Wstęp wolny!