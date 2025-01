Jak inwestować w złoto? Przewodnik dla początkujących

Jak inwestować w złoto? Dostępne opcje

Podstawową formą zakupu złota inwestycyjnego jest oczywiście wybór fizycznych sztabek oraz złotych monet. Możesz nabyć je w stacjonarnych punktach sprzedaży, ale także zamówić przez internet. Co więcej, wybór „typu” sprzedawców również jest szeroki. Bo złoto inwestycyjne kupisz i od samego producenta oraz oficjalnego dealera, takiego jak Mennica Polska, i w lombardzie czy u jubilera, i od osoby prywatnej.

Tanie złoto inwestycyjne – czy da się przyoszczędzić na inwestycji?

Wiele osób szuka możliwie jak najtańszego złota inwestycyjnego, szczególnie w przypadku swoich pierwszych transakcji. To w pełni zrozumiałe – wszystkim zależy na tym, by jak najwięcej zarobić na późniejszej sprzedaży sztabki lub złotych monet. Jednak problem w tym, że o cenie złota decyduje przede wszystkim jego aktualny kurs. Drobne różnice pomiędzy ceną złotych produktów inwestycyjnych u poszczególnych sprzedawców wynikają wyłącznie z marży, która stanowi zarobek producenta lub zbywcy.

Dlatego jeśli trafisz na ofertę podejrzanie wręcz taniego złota inwestycyjnego, to powinna zapalić Ci się czerwona lampka. Mocno konkurencyjna cena może oznaczać, że sztabki lub monety pochodzą z kradzieży albo nie są oryginalne. Więcej na temat ryzyka, które wiąże się z zakupem wyjątkowo taniego złota inwestycyjnego, pisze Mennica Polska: https://www.mennica.com.pl/produkty-inwestycyjne/poradnik-inwestora-lista/najtansze-zloto-inwestycyjne.

Jak bezpiecznie inwestować w złoto?

Zatem jak inwestować w złoto, na co się zdecydować? Gdy dopiero wchodzisz na rynek inwestycyjny, to bezpieczną opcją będzie kupno fizycznego złota inwestycyjnego, najlepiej bezpośrednio od producenta, czyli w mennicy. Wybór sztabki lub monety nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowej opłaty od każdej transakcji – sprzedawcy do ceny produktu doliczają po prostu swoją marżę. A gdy zechcesz upłynnić swoje złoto, by na nim zarobić, to po prostu czekasz na wzrost jego rynkowej wartości i szukasz nabywcy, który kupi sztabkę lub monetę.

Oferty sprzedaży złota inwestycyjnego przez osoby prywatne na internetowych aukcjach, w social mediach czy portalach ogłoszeniowych, mogą być kuszące. Szczególnie gdy zbywca oferuje konkurencyjną stawkę. Jednak jak wspomnieliśmy wcześniej, wyjątkowo tanie złoto inwestycyjne może oznaczać kłopoty. Podobnie jak sam zdalny zakup złota od osoby prywatnej – po odebraniu przesyłki może się okazać, że złota moneta lub sztabka jest uszkodzona, zarysowana, ogólnie w złej kondycji albo po prostu: nie jest autentycznym złotem inwestycyjnym.

Oczywiście zdarza się, że ktoś np. odziedziczył kolekcję monet po dziadku i nie ma pełnej świadomości jej wartości, a chce szybko się pozbyć rzeczy zmarłej osoby. Albo zwyczajnie sprzedawca ma problemy finansowe, więc zależy mu na jak najszybszej sprzedaży, w związku z czym oferuje stawkę poniżej rynkowej. To jednak raczej rzadkie sytuacje – kupno złota inwestycyjnego z nieznanego źródła zawsze wiąże się z ryzykiem.