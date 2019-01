Kilka ciekawostek o pizzy, które każdy wielbiciel powinien wiedzieć

Kochasz pizzę, wejdź tu -->http://entuzjascipizzy.pl/

Kto zjada najwięcej pizzy, jeśli nie Włosi?

Największymi entuzjastami pizzy nie są wcale Włosi, a Amerykanie. Chociaż według innych źródeł po piętach depczą im Norwegowie, którzy rocznie spożywają ponad 5kg pizzy na jednego mieszkańca. Na jednego obywatela Ameryki przypada w roku aż 46 kawałków pizzy. A z każdą kolejną sekundą zjadanych jest aż 350 placków. Jednocześnie na całym świecie w rok sprzedaje się nawet 5 miliardów sztuk pizzy. Statystycznie to niemal jeden placek na każdego mieszkańca Ziemi, a musimy pamiętać, że w niektórych regionach pizzy nie je się prawie wcale.

Pizza nie musi być niezdrowa!

Jeśli się dobrze zastanowić to w swojej podstawowej formie pizza to jedynie sos pomidorowy, wysokiej jakości ser mozzarella oraz zioła. Włosi nie używają ketchupu, a by wydobyć więcej aromatów z placka, skraplają go odrobiną oliwy z oliwek. W końcu to tłuszcz jest nośnikiem smaku. Nie musi być za to niezdrowy. Wybierając warzywa zamiast tłustego salami albo pepperoni, obniżamy wartość kaloryczną pizzy. A likopen zawarty w sosie pomidorowym to bardzo silny przeciwutleniacz, spowalniający starzenie się komórek. Oczywiście nie zalecamy jedzenia pizzy codziennie, ale z głową wszystko jest dla ludzi!

Pizza bije rekordy​

Praktycznie co roku ktoś podejmuje próbę pobicia rekordu największej pizzy. W 1990 roku w RPA ustanowiono rekord w największym placku. Ta pizza miała dokładnie 3660 cm średnicy a na wierzchu niemal 2 tony sera i 900 kg sosu. Dopiero w 2015 kilku kucharzom w z Włoch udało się pobić ten rekord o całe 300 cm. Obecny rekord należy do placka o średnicy 3960 cm. Pieczono ją w 5234 oddzielnych kawałkach. Najdłuższa pizza natomiast została stworzona w 2017 roku w miasteczku Fontana w stanie Kalifornia. Mierzyła prawie 2 kilometry! Przez 40 godzin przygotowywano ciasto, natomiast 14 kolejnych zajęło samo pieczenie. To 1,5 tony sera, 2,5 tony sosu i 8 ton ciasta w jednym piecu!

Najdroższą pizzę na świecie zjemy w Kanadzie. Przed nią rekord ten dzierżyła pizza z serem, truflami i kawałkami złota. Pobiła ją niestety ta pieczona przez Kanadyjczyków. Posmakujemy na niej homarów, wędzonego łososia, krewetek, dorsza prosto z Alaski i rosyjskiego kawioru. Jeden placek kosztuje 450$.

Mam nadzieję, że czytasz to w sobotę wieczorem. A to dlatego, że według badań to najlepszy dzień by zjeść aromatyczną pizzę pełną wysokiej jakości składników!