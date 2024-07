Kocham Swoją FSC - Senior SKOT - IV Zlot Pojazdów FSC i PRL

Fundusze Europejskie na aktywizację zawodową osób bezrobotnych

Szeroki strumień środków trafił do powiatowych urzędów pracy w województwie lubelskim na realizację projektów związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Przedsięwzięcia te zwiększą szansę na znalezienie zatrudnienia dla osób potrzebujących takiego wsparcia. Pomoc jest dostosowana do unikalnych potrzeb każdego uczestnika projektu poprzez kompleksową ocenę jego umiejętności, predyspozycji i wyzwań zawodowych. Poprawa dostępu do zatrudnienia