Najciekawsze Miejsca i Atrakcje w Pieninach

Co ciekawe, dawniej budowla ta służyła jako fortalicja, która miała bronić północnej granicy Węgier. W rękach węgierskich rodów pozostawała do końca II Wojny Światowej, ale już po I Wojnie Światowej włączono ją w polskie granice. Zamek wielokrotnie modyfikowano, a ostatnim jego właścicielem była węgierska rodzina Salamonów. Niestety, po II Wojnie Światowej całkowicie go zdewastowano. W 1950 roku został przekazany w użytkowanie Stowarzyszeniu Historyków Sztuki.

Muzeum Pienińskie i Cerkiew w Szlachtowej

Każdy turysta pragnący poznać kulturę tego malowniczego regionu powinien odwiedzić Muzeum Pienińskie oraz Cerkiew w Szlachtowej, która wzniesiona została w latach 1895 - 1920. To piękna, dawna greckokatolicka cerkiew łemkowska.

Z kolei w Muzeum Pienińskim zobaczymy eksponaty związane z życiem górali pienińskich oraz historią Szczawnicy. Znajdziemy także ekspozycje etnograficzne oraz zbiory bibliograficzne. Podążając szlakiem przeszłości, dowiemy się również, dlaczego mieszkańcy byli zmuszeni opuścić swoje ziemie.

Muzeum Pienińskiego Parku Narodowego

Muzeum Pienińskiego Parku Narodowego prezentuje niezwykłe walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe oraz historyczne tego obszaru. Miejsce to umożliwia nam zapoznanie się z Pieninami, ich otoczeniem, a także fauną oraz florą m.in. regionu gorlickiego, nowosądeckiego, tatrzańskiego i nowotarskiego. Turyści mają możliwość również poznać w tym miejscu zasady ochrony PPN.

Pieniński Park Narodowy - co warto wiedzieć?

Na obszarze najbardziej malowniczych pasm górskich środkowej części Pienin zostały stworzone dwa parki, Pieniński Park Narodowy oraz Pieninský Národný Park w północnej Słowacji. Z kolei na terenie Małych Pienin znajdziemy kilka rezerwatów przyrody oraz rzadkie rodzaje bezkręgowców i owadów.

Pieniński Park Narodowy cechuje się niezwykle interesującą fauną i florą. Co ciekawe, w okresie plejstocenu nie powstało tutaj zlodowacenie, co spowodowało, że obszar ten do dzisiaj jest bardzo zróżnicowany. Część najbardziej interesującej roślinności występuje na obszarze najwyższego szczytu Pienin Środkowych, czyli Trzech Koron oraz na obszarze Wąwozu Szopczańskiego. Ze względu na bardzo zróżnicowane ukształtowanie terenu występują tu różnice w mikroklimacie poszczególnych części pasma.

Pod względem klimatu, region ten nieco różni się od sąsiadujących z nim pasm górskich. Łagodny klimat i niejednorodne ukształtowanie terenu sprawiło, że zauważyć można duże różnice w mikrobiomie poszczególnych pasm, a to odzwierciedla się też we florze i faunie występującej na tym terenie. Mimo że to niezbyt wysokie góry, spotkać możemy tutaj aż 167 gatunków roślin górskich. Specyficzny klimat, bliska odległość tart, stromy teren, który uniemożliwił rozrastanie się lasów oraz brak lodowca w czasie trzeciorzędnych zlodowaceń zdecydował o przetrwaniu reliktów flory trzeciorzędowej. Możemy tutaj spotkać mniszka pienińskiego, jałowiec Sawina, chryzantemę Zawadzkiego oraz wiele roślin wysokogórskich i innych.