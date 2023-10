Najpopularniejsze produkty z Chin: Trendy na rynku B2B

Odzież

Ubrania z Chin nie są już aż tak popularne, jak jeszcze kilka lat temu, jednak wciąż stanowią duży odsetek towarów importowanych z Państwa Środka. Ich niskie ceny, zwłaszcza przy zakupach hurtowych, w pełni rekompensują stosunkowo wysokie cło na tę kategorię produktów.

Aktualna stawka celna za wyroby z grupy bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, dziane z bawełny wynosi 12%. Taka sama taryfa dotyczy większości ubrań. Aby się upewnić co do stawki za konkretne towary, skorzystaj z wyszukiwarki systemu TARIC.

Akcesoria dla zwierząt

Stosunek do zwierząt uległ w ostatnich latach dużej transformacji. Coraz więcej osób traktuje swoich pupili jako członków rodziny i chce zapewnić im jak najlepsze warunki do życia. Taki trend w społeczeństwie spowodował wzrost popularności różnego rodzaju akcesoriami dla zwierząt.

Legowiska, smycze, obroże, zabawki czy ubranka z Chin są chętnie kupowane przez właścicieli psów i kotów ze względu na atrakcyjne ceny. Warto wspomnieć, że często są to produkty wysokiej jakości. Dlatego sprowadzanie tego rodzaju towarów może okazać się bardzo dobrym pomysłem.

Elektronika

Elektronika z Chin podbiła europejskie rynki już kilka lat temu. Konsumenci cenią sobie przede wszystkim produkty dobrej jakości, których ceny są niższe niż wyrobów oferowanych w Polsce. Mowa tu głównie o opaskach sportowych, głośnikach, słuchawkach, ładowarkach, smartfonach, smartwatchach, oświetleniu, robotach sprzątających czy urządzeniach do samochodu. Na opłacalność importu elektroniki z Chin wpływa również zerowa stawka celna.

Sprowadzanie elektroniki z Chin wymusza na importerze konieczność zatroszczenia się o odpowiednie oznaczenia i certyfikaty produktów elektronicznych. Do najważniejszych z nich należy symbol CE świadczący o zgodności towaru z Dyrektywami Nowego Podejścia.

Artykuły dziecięce

Sprowadzanie zabawek i gier to bardzo opłacalne przedsięwzięcie. Producenci w Chinach prześcigają się w nowych pomysłach i technologiach, chcąc zaspokoić wymagania coraz bardziej wymagających klientów. Import zabawek edukacyjnych czy interaktywnych okazuje się doskonałym pomysłem, ze względu na duże zapotrzebowanie rynku w tym zakresie.

Pamiętaj jednak, aby wybierać wyłącznie certyfikowane produkty z pewnych źródeł. Zabawki bez niezbędnych licencji mogą nie zostać dopuszczone do obrotu w Polsce.

Kosmetyki

Chińskie produkty z branży beauty są ciekawą alternatywą dla wyrobów produkowanych na Zachodzie. Wiele konsumentek podąża za azjatyckimi trendami kosmetycznymi, dlatego inwestycja w import kosmetyków z Chin może być bardzo dobrym pomysłem na biznes. Pamiętaj jednak, aby zapoznać się z wymogami Unii Europejskiej dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa wyrobów beauty.

Meble i dekoracje

Cło na meble i dekoracje jest stosunkowo niskie, co zachęca importerów do inwestowania w tę kategorię produktów. Ze względu na dużą odległość najchętniej wybierane są produkty z Chin niewielkich rozmiarów, które bez problemu i tanim kosztem uda się przetransportować do Polski. Największą popularnością cieszą się zwłaszcza unikatowe ozdoby i dekoracje, które nie są produkowane w Polsce.

Narzędzia ogrodnicze

Narzędzie ogrodnicze to kolejna kategoria produktów z Chin, których import warto rozważyć. Miotły i szczotki do gałęzi, łopaty i szufle, siekiery, nożyce do żywopłotów czy sekatory — stawka celna na te produkty wynosi od 1,7 do 3,7%. Jest więc niewielka, co sprzyja sprowadzaniu tego rodzaju sprzętu. Przed zainwestowaniem w towar sprawdź jednak aktualne zapotrzebowanie rynku. Pamiętaj jednak, ze zainteresowanie narzędziami ogrodniczymi zmienia się wraz z porami roku. Największy popyt przeważnie notuje się wiosną i latem.

Na jakie produkty z Chin warto uważać?

Import z Chin to świetny pomysł na biznes, jednak stwarza też pewne ryzyko. Zwłaszcza niedoświadczeni przedsiębiorcy mogą nie zdawać sobie sprawy z konsekwencji, jakie grożą za nieodpowiednie przygotowanie dokumentacji celnej.

W razie jakichkolwiek nieprawidłowości urzędnicy są upoważnieni do zatrzymania towaru na granicy i przetrzymania go tam aż do czasu rozwiązania sprawy. W skrajnych przypadkach produkty mogą zostać niedopuszczone do obrotu, co wiązałoby się z dużą stratą finansową dla importera. Aby uniknąć takiej sytuacji, zwróć szczególną uwagę na prawidłową organizację odprawy celnej.

Ponadto unikaj importu produktów markowych bez licencji. Dlaczego? Mało prawdopodobne, aby ubrania czy obuwie w Chinach sygnowane jako firmowe było faktycznie oryginalne. Przeważnie takie przedmioty w bardzo korzystnych cenach zostały podrobione, a sprzedaż ich na terenie UE jest niedozwolona.

Uważaj też na wyroby objęte bardzo wysokimi stawkami celnymi. Tzw. cło antydumpingowe ma chronić rynki państw Unii Europejskiej przed koniecznością drastycznego obniżenia cen np. rowerów, krzemu czy grzejników aluminiowych.

Najpopularniejsze produkty z Chin — podsumowanie

Jak się okazuje importować z Chin można niemal każdy rodzaj produktów. Pamiętaj tylko, że nie wszystkie z nich znajdą swoich odbiorców w Polsce. Dlatego przed zainwestowaniem w towar z Państwa Środka, zbadaj dobrze zapotrzebowanie rynku i dowiedz się więcej na temat wymogów prawno-celnych co do konkretnej grupy wyrobów.

Jako początkujący importer możesz skorzystać z pomocy pośrednika, np. Meest China. Firma od wielu lat zajmuje się sprowadzaniem produktów z Chin. Pomoże Ci w zweryfikowaniu dostawców i przeprowadzeniu transakcji zakupu. Zajmie się też przechowaniem ładunku i jego dostawą do Polski. Sprawdź jej ofertę i skorzystaj z kompleksowej obsługi importu z Chin.