Od czego zacząć kompletowanie kolekcji biżuterii?

Złoto, a może srebro? Co sprawdzi się w Twoim przypadku?

Gdy myślimy o biżuterii, pierwszą rzeczą, która przychodzi do głowy, jest złoto lub srebro. Te dwa metale szlachetne nie bez powodu od razu kojarzą się z wyrobami jubilerskimi – większość kolekcji o wysokiej jakości stworzona została właśnie z nich. Gdy rozpoczynamy kompletowanie własnych kompletów, powinnyśmy zastanowić się nad swoim stosunkiem do złota i srebra.

W którym z kruszców czujemy się lepiej? Jaki odcień podoba się nam najbardziej? Kierujemy się własnymi preferencjami, a może opieramy swoją decyzję o aktualne trendy? Warto odpowiedzieć sobie na te pytania, a dodatkowo sprawdzić, do jakiego typu urody nam najbliżej, jeśli oczekujemy konkretnych zaleceń.

Na podstawie tego, czy należymy do grupy chłodnej (Zima i Lato), czy wpasowujemy się w wyznaczniki grupy ciepłej (Wiosna i Jesień), znajdziemy wskazówki dotyczące tego, co będzie prawdopodobnie trafionym rozwiązaniem. Pod uwagę należy wziąć kolor włosów, oczu i odcień skóry. W internecie można dowiedzieć się więcej szczegółów na ten temat.

Niemniej to chłodny typ urody powinien unikać złota, dlatego przykładowo dla szatynek z mleczną cerą i piwnymi oczami sprawdzą się srebrne łańcuszki, damskie kolczyki czy pierścionki. A złoto będzie lepiej pasować do ciepłego typu. Natomiast warto pamiętać o różnych odcieniach tego metalu szlachetnego. Do wyboru mamy tony żółte, białe, różowe, a nawet czerwone i niebieskie. Co ciekawe, różowe złoto uchodzi za najbardziej uniwersalne, dlatego będzie odpowiadać każdemu typowi urody.

Jednocześnie musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to jedynie rekomendacje. Znacznie ważniejsze są nasze preferencje. Nietypowym rozwiązaniem, które może przypaść do gustu niektórym kobietom, jest mieszanie złota ze srebrem. Taki duet zyskał na popularności w ostatnim czasie za sprawą trendów zapoczątkowanych przez znanych projektantów. Znajdziemy więc niejeden kobiecy naszyjnik łączący te dwa metale. Miłośniczki mody i odważnych posunięć śmiało mogą spróbować stworzyć złoto-srebrny zestaw biżuterii na własną rękę.

Elementy na co dzień i nie tylko. Co można wybrać?

Zbyt wiele dodatków w stylizacji potrafi zaburzyć jej spójność. Z tego powodu warto starannie dobierać biżuterię i stawiać na taką, która będzie na tyle uniwersalna, aby mogła skutecznie wkomponować się w nasz styl. W większości przypadków sprawdzi się minimalizm – zwłaszcza w codziennych zestawieniach. Kolczyki typu sztyfty, bransoletki z niewielkimi zawieszkami (różne propozycje można znaleźć tu: https://lilou.pl/pl/sklep/bizuteria/bransoletki.html) lub łańcuszki w stylu żmijek będą pasować do większości ubrań. Z kolei na wyjątkowe okazje prawdopodobnie przydadzą się elementy bogato zdobione, m.in. kamieniami. Warto zwrócić uwagę też na gotowe komplety.