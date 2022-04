Ranking Pralek – najlepsze modele w 2022 roku

Najlepsze Pralki w 2022 roku TOP 5

Przed stworzeniem tego rankingu pralek w 2022 roku, sprawdziliśmy wiele Internetowych rankingów, aby wybrać najlepsze pralki automatyczne. Gdy interesują nas najpopularniejsze modele, to koniecznie musimy zapoznać się z poniższymi propozycjami, które są polecane nie tylko przez nasze porównanie pralek, ale i wymienione wcześniej strony.

1. LG Vivace V600 F4WN608S2

W tę pralkę warto zainwestować, ponieważ jest ona niezbędnych elementem każdego domu. Model LG Vivace V600 F4WN608S2 zadba nie tylko o czystość naszych ubrań, ale także utrzymanie ich jakości. Pralka ta ma 85 centymetrów. Jej klasa energetyczna to A+++. W związku z powyższym użytkowanie pralki nie powinno się odbić znacząco na naszych rachunkach za energię.

Pralka dostępne jest w kolorze białym. Klasa efektywności prania to A. Pralka umożliwia nam umieszczenie maksymalnie 8 kilogramów wsadu. Z kolei poziom hałasu wirowania to 74 DB. Pralka jest ładowana od góry.

2. Electrolux EW6S326SPI PerfectCare

Pralka Electrolux EW6S326SPI PerfectCare wyróżnia się prędkością maksymalną wirowania na poziomie 1200 obrotów na minutę. Ciężar maksymalny wsadu w pralce to 6 kilogramów. Pralka umożliwia nam załadunek prania od przodu.

Producent pralki to firma Electrolux. Pralka występuje w kolorze białym. Jej klasa energetyczna to A+++. W pralce maksymalnie możemy umieścić sześć kilogramów. Poziom hałasu podczas prania to 54 DB. Pranie wkłada się od przodu.

3. Electrolux EW6S426BPI

Kolejna pralka to Electrolux EW6S426BPI. Wyróżnia się spośród innych bardzo niskim zużyciem wody. Poziom hałasu podobnie jak w pralce powyżej wynosi 54D DB. Załadunek wynosi sześć kilogramów.

Pralka ta wyróżnia się systemem SensiCare. Dostosowuje on parametry cyklu prania do ładunku, aby móc zapobiec zbyt długiemu praniu ubrań. Bardzo ciekawą funkcją w tym modelu jest funkcja Eco TimeManager oraz program Antyalergiczny plus para. Gdy mamy w domu alergika, to nie zastanawiajmy się nad innym modelami.

4. Samsung WW90T654DLH AddWash AI Control

Samsung WW90T654DLH to pralka o klasie energetycznej A. Jej załadunek wynosi 9 kilogramów. Wyróżnia się modułem WiFi. Poziom hałasu to 53DB do 72 DB.

Pralka wyróżnia się usuwaniem uporczywych plam, nawet w bardzo niskich temperaturach. Wszystko za sprawą technologii EcoBubble. Powietrze, woda oraz detergent się łączą przed rozpoczęciem cyklu prania, tworząc pianę. Piana ta wnika w tkaniny i rozpuszcza zanieczyszczenia. Udaje się dzięki temu oszczędzać energię elektryczną oraz chronić kolor.

5. Electrolux EWT11262ILW

Pralka EWT11262IL jest bardzo solidna. Zadba o czystość ubrań oraz o utrzymanie ich w bardzo dobrej jakości. Pralka ma 89 centymetrów. Klasa energetyczna wynosi A+++. Klasa efektywności prania to z kolei B. Pralka ta wkomponuje się wręcz genialnie do naszej łazienki. Pralka dostępna jest w kolorze białym. Energetyczna klasa pralki to A+++. Pralka zalicza się do pralek wolnostojących.

Podsumowanie

Wybór pralki zależy tylko i wyłącznie od nas. Oczywiście bardzo duży wpływ na zakup ma budżet, którym dysponujemy. Gdy jest on mocno ograniczony, to mamy mniejsze pole do popisu. Im większy budżet, tym możemy sobie pozwolić na lepszą jakością pralkę.

Na pralce nie należy oszczędzać. Jeśli chcemy, aby pralka się nie psuła i służyła nam przez wiele lat, to powinniśmy wybrać pralkę z górnej półki. Dzięki temu nie będziemy żałować swojego wyboru. Pralki automatyczne dostępne na rynku nie należą do najdroższych sprzętów AGD. Można wręcz zauważyć, że jest to sprzęt tani.

Po zapoznaniu się z powyższymi polecanymi modelami, na pewno będzie nam łatwiej postawić na dobry jakościowo model, z którego będziemy zadowoleni. Powyższe modele pralek są dostępne zarówno w sklepach stacjonarnych ze sprzętem, jak i w sklepach internetowych. To, gdzie kupimy pralkę, zależy tylko i wyłącznie od nas.

Na sam koniec zaznaczmy, że zakup powinien być przemyślany i dopasowany do naszych indywidualnych potrzeb oraz wymagań. Na pewno znajdziemy model idealny.