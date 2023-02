AVATARY MIASTA Otwarcie nowej atrakcji turystycznej Lublina

Czym są Avatary Miasta?

Avatary Miasta to miejsce, a w zasadzie miejsca, które powstały z myślą o promocji miasta Lublin poprzez inteligentną zabawę. Kamienica Legend i Kamienica Kryminałów to dwa zabytkowe budynki, usytuowane na Starym Mieście w Lublinie – najpopularniejszym miejscu turystycznych wycieczek. W obu kamienicach na złaknionych nietuzinkowych atrakcji, czekają multimedialne i multisensoryczne ekspozycje oraz media laby, pokoje zagadek i absolutny hit Camera Anatomica – połączenie prosektorium i teatru anatomicznego. Dzięki zastosowaniu nowych technologii i ciekawych rozwiązań mechatronicznych wystawy wciągają w historie, które poznaje się wszystkimi zmysłami. W Kamienicy Legend goście poznają najpopularniejsze legendy lubelskie, jak ta o Leszku Czarny czy Sądzie Diabelskim. Będzie można wczuć się w postaci z dawnych opowieści, poznać ich historie, a także samemu zaprojektować idealne miasto, kamienicę w swoim stylu czy swoją legendę!

Z kolei Kamienica Kryminałów obiecuje swoim widzom dużą dawkę emocji. Jak na historie kryminalne przystało, będzie nieco mrocznie, ale z dużym przymrużeniem oka.

Dla kogo są Avatary Miasta?

Pomysł na Avatary Miasta zakłada przyjmowanie grup i odbiorców indywidualnych. Wystawy można zwiedzać samemu, dzięki umieszczonym info kioskom – poza warstwą wizualną odbiorcy będą mogli rozszerzyć swoją wiedzę na temat legend i historii kryminalnych, dzięki zawartym opowieściom i ciekawostkom. Dla grup zorganizowanych będzie dostępna forma zwiedzania z przewodnikiem i udział w zajęciach medialabowych. Do Avatarów Miasta zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież, ale zapewniamy, że na miejscu świetnie będą bawić dorośli.

Ponadto Avatary Miasta to kompleksowa propozycja spędzenia wolnego czasu w Lublinie. W pakiecie usług znajduje się hotel Avatary Miasta w samym centrum Starego Miasta, na ul. Rynek 2 oraz restauracje i puby przy ul. Grodzkiej i Dominikańskiej. Avatary Miasta to również ciekawa propozycja dla firm szkoleniowych i branży eventów firmowych. Dzięki takim zasobom jak sale konferencyjne oraz klimatyczna sala widowiskowa na blisko 300 osób, Avatary Miasta to nowa jakość i nowe możliwości dla branży MICE.

Wkrótce otwarcie

Avatary Miasta planują przyjąć pierwszych gości od maja 2023 roku. Obecnie trwają ostatnie montaże i będziemy przechodzić do fazy testów sprzętu i treści, aby mieć pewność, że nasi klienci otrzymają najwyższej jakości usługi i przyjemnie spędzą czas z Avatarami w Lublinie.

Wstęp do Kamienic będzie odpłatny, ale właściciele przygotowują szereg promocji i elastycznych ofert, które pozwolą dostosować program do możliwości i różnorodności odbiorców.

Avatary Miasta powstają dzięki wsparciu unijnemu - jako innowacyjny sieciowy produkt turystyki kulturowej w Polsce Wschodniej.

www.avatarymiasta.pl