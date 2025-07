Co to jest biopsja fuzyjna prostaty?

Nowy sezon w IV lidze rozpocznie się dziewiątego sierpnia. Hitem pierwszej kolejki będzie mecz Tomasovii Tomaszów Lubelski z Lublinianką

Tomasovia Tomaszów Lubelski poprzedni sezon zakończyła na trzeciej pozycji. Wprawdzie do Lublinianki, która była o lokatę wyżej, straciła aż 8 pkt, to jednak może uznać minione rozgrywki za udane. W kolejnych zapewnie będzie chciała wykonać jeszcze jeden krok do przodu i powalczyć o awans do III ligi, o którym marzą oddani fani futbolu w Tomaszowie Lubelskim. Blisko realizacji swoich marzeń była za to Lublinianka, która po wywalczeniu drugiego miejsca w IV lidze grała w barażach o awans do wyższej ligi. Niestety, potknięcie przyszło już na pierwszej przeszkodzie, jaką był Naprzód Jędrzejów.