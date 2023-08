Co warto wiedzieć o refundacji kosztów zakupu okularów do pracy

Ochrona oczu w miejscu pracy

Nie wszystkie stanowiska pracy są takie same. Często wymagają one różnorodnych form ochrony wzroku, wynikających z obowiązków pracowniczych. Bez względu na to czy pracujesz w biurze, czy w warunkach przemysłowych, ochrona oczu jest kluczowa.

Według przepisów w miejscu pracy powinno obowiązywać odpowiednie oświetlenie. W Polsce istnieją normy, które precyzują, jakie dokładnie powinny być warunki oświetleniowe. Jeśli są one niewystarczające, może to prowadzić do różnych problemów z oczami, od ich zmęczenia po zaburzenia widzenia. Optymalne dla wzroku jest oczywiście światło dzienne. Ale nie tylko stanowiska biurowe narażają oczy pracowników na ryzyko. W wielu zawodach istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia wzroku na skutek różnorodnych czynników, takich jak działanie pyłów, gazów czy rozbryzgów cieczy. Dlatego w sektorach przemysłowych takich jak np. metalurgia, budownictwo czy obróbka drewna niezwykle ważne jest zapewnienie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, w tym okularów ochronnych.

Refundacja kosztów zakupu okularów

Pracodawcy są zobowiązani zapewnić swoim pracownikom okulary korekcyjne w przypadku, gdy badania okulistyczne wskażą na potrzebę ich posiadania. Dotyczy to pracowników, którzy spędzają przy ekranie monitora co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Zasady dotyczące refundacji, jej zakres oraz kwoty powinny być regulowane wewnętrznym aktem przedsiębiorstwa.

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy to obowiązek pracodawcy wynikający z Kodeksu Pracy. Należy do tego również dostarczanie (nieodpłatnie) środków ochrony indywidualnej, takich jak okulary ochronne lub gogle.

Pracodawca, który nie zapewni okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy ekranie monitora, może zostać ukarany grzywną od 1000 zł do 30 000 zł. Warto również podkreślić, że kwota zwrócona pracownikowi za zakup okularów korekcyjnych nie podlega opodatkowaniu.

Ochrona wzroku pracowników powinna być jednym z priorytetów każdego pracodawcy. Dbanie o odpowiednie warunki pracy, zapewnienie okularów ochronnych czy korekcyjnych, a także ewentualna refundacja ich kosztów, to inwestycja w komfort i efektywność pracowników, która przynosi korzyści zarówno dla nich, jak i dla całej organizacji.