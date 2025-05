Cyberbezpieczeństwo i prawo w biznesie – dwa kierunki, które wspierają nowoczesne przedsiębiorstwa

Dlaczego warto zdobyć uprawnienia SEP G1? Klucz do kariery w energetyce

Na dzisiejszym rynku pracy wygrywają ci, którzy nie tylko mają doświadczenie, ale potrafią to potwierdzić konkretnymi kwalifikacjami. W zawodach technicznych, zwłaszcza w branży elektroenergetycznej jednym z takich potwierdzeń są uprawnienia SEP G1. To właśnie one otwierają drzwi do legalnej pracy przy instalacjach elektrycznych i urządzeniach o napięciu do 1kV, zarówno w budownictwie, jak i przemyśle.