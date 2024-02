Czy da się funkcjonalnie zaaranżować niewielką kuchnię?

Funkcjonalne urządzenie takiego metrażu mogłoby wydawać się problematyczne, jednak nierzadko wystarczy zastosować się do kilku kluczowych zasad by finalnie okazało się, że zaprojektowanie kuchni na wymiar to w rzeczywistości nic trudnego. Zwłaszcza, gdy ma się potrzebną wiedzę lub kontakt do specjalistów, którzy doskonale wiedzą jak zaaranżować małą przestrzeń kuchenną w taki sposób, by mimo to pozostawała funkcjonalna.

W jaki sposób odpowiednio urządzić małą kuchnię?

Mała kuchnia wcale nie musi być aranżacyjny,m ograniczeniem. Można urządzić ją z wyspą w kształcie litery L bądź jednorzędowo. Druga opcja pozwala na zaoszczędzenie miejsca, zwłaszcza jeżeli kuchnia jest długa, lecz przy tym wąska. Meble ustawia się wówczas wzdłuż jednej ze ścian, zaś po drugiej stronie organizuje się miejsce do wspólnego spożywania posiłków. Bez względu na swoją wielkość, każda kuchnia powinna być urządzona w zgodzie z zasadą trójkąta roboczego. Oznacza to, że powinna dzielić się na trzy strefy: zapasów i przechowywania, przygotowania oraz zmywania, a także gotowania. By móc dobrze zagospodarować niewielkie pomieszczenie, warto wybrać odpowiedni kształt zabudowy. Chociaż mała kuchnia w bloku nie wydaje się świetnym środowiskiem do urządzenia zgodnie z najnowszymi trendami, rozwiązanie staje się prostsze w momencie decyzji dotyczącej utworzenia kuchni otwartej, połączonej z salonem – wraz z wprowadzeniem ciekawego rozwiązania, jakie stanowi kuchenna wyspa. To właśnie dzięki niej oszczędna kuchenna zabudowa zyska dodatkową powierzchnię roboczą, jaką będzie blat oraz małe szuflady i szufladki. Urządzając małą kuchnię nie powinno się zapominać o prawidłowym doborze oświetlenia. To właśnie ono znacząco wpływa na wygląd oraz prezentację całego pomieszczenia. Lampa sufitowa może okazać się niewystarczająca, dlatego dobrze zamontować halogeny podszafkowe czy energooszczędne diody LED nad blatem roboczym. To doskonałe rozwiązanie pod wieloma aspektami; zastosowane światła nie tylko dobrze oświetlą miejsce przygotowywania posiłków, lecz również wydłużą pomieszczenie. W przypadku doboru konkretnych mebli kuchennych, warto postawić na rozwiązania przygotowywane na specjalne zamówienie.

Dlaczego warto postawić na meble kuchenne na wymiar?

Kuchnia to jedno z bardzo specyficznych pomieszczeń, w którym nie zawsze sprawdzają się gotowe rozwiązania. Zwłaszcza, jeżeli jest ono stosunkowo niewielkie, a co za tym idzie, możliwości doboru gotowych mebli są ograniczone. W przypadku gdy propozycje popularnych sklepów meblowych nie odpowiadają oczekiwaniom lub inwestorom zależy na wprowadzeniu do swojego wnętrza nietypowych mebli na wymiar, dobrym rozwiązaniem będą meble na wymiar. Gwarantują one odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni bez względu na jej metraż, kształt i potrzeby domowników. Umożliwiają one stworzenie ergonomicznej aranżacji, która dodatkowo pozostaje wygodna w codziennym użytkowaniu. Meble na wymiar pozwalają również na zabudowanie kuchennych sprzętów AGD, czyli lodówki, zmywarki, pralki bądź piekarnika. To szansa, na stworzenie kuchni w dowolnym stylu. Jednym z producentów, który podejmuje się projektowania oraz wykonania mebli kuchennych na wymiar jest firma Zbyszyński Meble. Na swojej stronie internetowej, zbyszynskimeble.pl/meble-na-wymiar/, fachowcy prezentują szereg realizacji w zakresie mebli kuchennych, dając tym samym wszystkim zainteresowanym wgląd w swoje prace. Meble na wymiar do małej kuchni to jedno z najlepszych rozwiązań, zważywszy na fakt, że powstają one z uwzględnieniem wszystkich szczegółów pomieszczenia, w jakim mają zostać zamontowane. Dzięki temu nie tylko doskonale odzwierciedlają wizję lokatorów, lecz również czynią całą kuchnię w pełni funkcjonalną.