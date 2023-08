Czy warto kupić agregat prądotwórczy do firmy?

Agregat prądotwórczy pozwala kontynuować pracę w razie awarii sieci energetycznej

To prawda, że obecnie przerwy w dostawie prądu zdarzają się bardzo rzadko, ale nie oznacza to, że należy całkowicie to zbagatelizować. Pamiętaj, że zdarzenia takie często spowodowane są złymi warunkami atmosferycznymi. W ostatnich latach Polskę coraz częściej nawiedzają silne wiatry, intensywne opady deszczu i niszczycielskie burze. Praktycznie zawsze kończą się one awariami sieci energetycznej, które dotykają różne rejony kraju.

Jeśli prowadzisz firmę i zdarzenie takie obejmie Ciebie, możesz ponieść ogromne straty. Nierzadko nawet kilkunastominutowy przestój wiąże się z potężnymi kosztami. To właśnie z tego powodu warto wyposażyć się w agregat prądotwórczy – w razie braku dostępu do prądu będzie alternatywnym źródłem energii. Szukając odpowiedniego agregatu oraz informacji związanych z jego wyborem, warto przy okazji sprawdzić stronę polskiego producenta Proton Polska pod adresem: https://proton-polska.pl. Znajdziemy tam wiele poradników oraz oczywiście wysokiej jakości sprzęt (bazując na opiniach klientów z wizytówki Google oraz z for specjalistycznych).

Jak działa agregat prądotwórczy?

Zasada działania tego urządzenia wbrew pozorom jest bardzo prosta. W jego wnętrzu skrywa się przede wszystkim silnik spalinowy, np. Diesla. Działając napędza on prądnicę, która poruszając się produkuje energię elektryczną. Prąd ten można później wykorzystać do zasilania dowolnych urządzeń. Co należy podkreślić, na rynku dostępne są zarówno agregaty przenośne, jak i stacjonarne, z których drugie cechują się znacznie wyższą mocą.

Gdzie można wykorzystać agregat prądotwórczy?

Nowoczesne agregaty prądotwórcze, jeśli tylko zostaną odpowiednio dobrane pod kątem zapotrzebowania firmy na prąd, mogą obsłużyć wiele różnych urządzeń. Doskonale sprawdzają się m.in. w:

placówkach edukacyjnych,

salach weselnych,

gospodarstwach rolnych, w tym zajmujących się hodowlą zwierząt,

sklepach spożywczych,

niewielkich biurach,

urzędach,

piekarniach oraz cukierniach.

Agregat prądotwórczy zapewnia spokój za niewielkie pieniądze

Jeśli prowadzisz firmę, zastanów się, ile potencjalnie mógłby kosztować Cię np. godzinny przestój wynikający z awarii sieci energetycznej. Następnie kwotę tę zestaw z ceną dobrego agregatu prądotwórczego, najlepiej wyposażonego w silnik wysokoprężny. Szybko przekonasz się, że zakup tego urządzenia będzie relatywnie niewielkim wydatkiem w stosunku do tego, jaki duży spokój Ci zapewni.

Pamiętaj, że zaletą agregatów prądotwórczych jest w zasadzie brak limitu w zakresie tego, jak długo może pełnić funkcję alternatywnego źródła prądu dla firmy. Do pracy wymagają jedynie paliwa, które w razie potrzeby można systematycznie dolewać do zbiornika. Jednocześnie zużywają go niewiele – zazwyczaj zaledwie kilka litrów na godzinę. W efekcie, aby być przygotowanym nawet na przedłużającą się awarię sieci energetycznej, wystarczy mieć w pogotowiu zapas paliwa.

Jeśli liczysz na ponadprzeciętną funkcjonalność tego urządzenia, zdecydowanie powinieneś postawić na agregat prądotwórczy z silnikiem Diesla. Urządzenia z taką jednostką napędową są bardzo oszczędne i jednocześnie cechują się wysoką mocą (podawaną w kilowatach lub kiloamperach).

Kupując agregat prądotwórczy postaw na ofertę dobrego dostawcy

Jeśli zdecydujesz się kupić agregat prądotwórczy, dokładnie oceń zapotrzebowanie energetyczne Twojej firmy, aby odpowiednio dobrać do niego moc urządzenia produkującego prąd. Jednocześnie zawsze stawiaj na sprzęt od dobrego dostawcy. Profesjonalna firma powinna zapewnić kompleksowe wsparcie w wyborze i zmontować agregat u siebie, dzięki czemu będzie gotowy do pracy od razu po wypakowaniu. Zyskasz także pewność dobrze wydanych pieniędzy, gdyż urządzenie będzie odporne na intensywną eksploatację w nawet bardzo trudnych warunkach.