Dlaczego dekoracje okienne są tak istotne dla wystroju wnętrza?

Dlaczego warto zacząć aranżowanie wnętrz od dekoracji okien?

Zakładając, że już wcześniej zadecydowaliśmy, jak będzie wyglądała podłoga i na jaki kolor będą pomalowanie ściany, kolejnym krokiem przy urządzaniu wnętrza powinna być aranżacja okien. Dlaczego? Bo okno w naturalny sposób przyciąga wzrok i to niezależnie od tego, czy jest zasłonięte, czy odsłonięte. Można nie zauważyć ceramicznych figurek na półce, ale każdy zwróci uwagę na firany, zasłony czy rolety.

Dekoracja okna, nawet jeśli zaplanujemy ją minimalistycznie, zawsze będzie powierzchniowo duża, a więc łatwo zauważalna. Wynika to z wielkości okna oraz wspomnianej wcześniej naturalnej potrzeby, żeby od czasu do czasu przez okno zerknąć. Właśnie ze względu na tę wielkość kolor dekoracji okiennych powinien być potraktowany jako wyznacznik dla innych tekstyliów i dodatków. Trudno wyobrazić sobie spójnie urządzone wnętrze, w którym zasłony bądź rolety będą miały kolor całkowicie inny, wręcz niepasujący do obić mebli, narzut, poduszek itp.

Jak dopasować kolor zasłon lub rolet do koloru ścian?

Zacznijmy od najważniejszego – kolor rolet lub zasłon trzeba najpierw dopasować do koloru firanek. Jeśli są białe, nie ma problemu – możemy stawiać na praktycznie dowolne rozwiązania. Jeśli jednak decydujemy się na kolorowe firanki, zasłony lub rolety powinny – zdaniem dekoratorów wnętrz – pasować do nich kolorystycznie. Najlepiej, gdy będą o kilka tonów ciemniejsze.

Jeśli chodzi o ściany to zasłony lub rolety powinny być w takich barwach, by wyraźnie z nimi kontrastowały. Co prawda widuje się czasem tekstylia okienne w tych samych kolorach co ściany, ale takie rozwiązanie rzadko ma rację bytu. Można je zastosować w przypadku rolet, które przesłaniają jedynie okna bez wnęki okiennej. Wówczas rolę elementu kontrastującego przejmą framugi i parapety.

Warto też zerknąć pod nogi, bo to, jak wygląda podłoga, także nie jest bez znaczenia, choć można sobie pozwolić na większą dowolność. Zachowanie kontrastu nie jest obowiązkowe, zwłaszcza jeśli podłoga kontrastuje ze ścianami.

Jakie kolory warto wziąć pod uwagę przy planowaniu dekoracji okiennych?

Marka Karnix od lat udowadnia, że każdy kolor nadaje się do tego, by trafić na okno w postaci rolety lub zasłony, i dlatego w swojej ofercie ma bardzo szeroki wybór barw, wzorów i faktur.

Nie zmienia to faktu, iż wiele stylów wnętrzarskich preferuje własne kolory dodatków:

– styl skandynawski lubuje się w szarościach, grantach i cytrynowych żółciach,

– boho stawia na naturę – odcienie zieleni, beżu i tzw. kolory ziemi będą jak najbardziej na miejscu.

– glamour to przepych i luksus, ale też blask, więc można sięgnąć po tkaniny w mieniących się barwach, dobrze widziany jest czekoladowy brąz, ciemna zieleń, głęboki fiolet,

– wnętrza rustykalne preferują klasyczne wzory, np. kwiaty lub kratę,

– wnętrza retro bazują na prostych i praktycznych rozwiązaniach, tu najlepiej sprawdzą się ciemne zasłony – granat, bordo, brąz, ale widuje się też seledyn, turkus i żółć.

Powyższej listy nie powinno się traktować dosłownie. Niezależnie od wszystkiego, zasłony lub rolety po prostu powinny się nam podobać.