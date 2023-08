Drukarnie etykiet fleksograficznych - dlaczego warto skorzystać z ich usług?

Pięknie zaprojektowana, dobrze wykonana etykieta może wpływać na decyzję klienta o zakupie konkretnego produktu. Dlatego też coraz więcej firm decyduje się na skorzystanie z usług drukarni etykiet fleksograficznych, takich jak Labelomat.

Co to jest druk fleksograficzny?

Fleksografia to technika druku wysokotłocznego, która wykorzystuje elastyczne płytki drukowe do tworzenia obrazu. Idealnie nadaje się do druku na różnego rodzaju podłożach, w tym folii, papierze, kartonie, plastiku i tkaninach.

Dlaczego warto wybrać druk etykiet fleksograficznych?

Jednym z głównych atutów druku fleksograficznego jest jego wysoka wydajność. Dzięki zastosowaniu elastycznych płyt drukowych oraz możliwości druku wielokolorowego w jednym przejściu, fleksografia jest jednym z najszybszych sposobów na produkcję etykiet. Co więcej, drukarnie fleksograficzne, takie jak druk etykiet Miłoszyce, potrafią dostarczyć etykiety o doskonałej jakości i wyrazistości kolorów.

Dodatkowo, fleksografia pozwala na druk na szerokim zakresie materiałów, co oznacza, że niezależnie od tego, czy potrzebujesz etykiet papierowych, foliowych, czy z tworzyw sztucznych, drukarnia fleksograficzna będzie w stanie sprostać twoim wymaganiom.

Labelomat - drukarnia, która zna się na rzeczy

Labelomat to drukarnia etykiet, która specjalizuje się w druku fleksograficznym. Mają wieloletnie doświadczenie w branży i dysponują nowoczesnym parkiem maszynowym, co gwarantuje najwyższą jakość druku.

Labelomat oferuje szeroką gamę etykiet na roli. Tego typu etykiety są niezwykle popularne w wielu branżach, takich jak spożywcza, kosmetyczna czy przemysłowa. Etykiety na roli są łatwe w użyciu, szczególnie gdy korzystasz z maszyn etykietujących, a druk etykiet na roli realizowany przez Labelomat to gwarancja ich doskonałej jakości.

Podsumowanie

Wybór drukarni etykiet fleksograficznych, takiej jak Labelomat, to doskonała decyzja dla każdej firmy, która chce wyróżnić się na rynku za pomocą atrakcyjnych i trwałych etykiet. Dzięki wysokiej jakości druku, szybkości realizacji zleceń i możliwości dostosowania etykiet do indywidualnych potrzeb, etykiety fleksograficzne Labelomat to sposób na skuteczną promocję twojego produktu.

W Labelomat, stawiamy na profesjonalizm, najwyższą jakość usług i zadowolenie klienta. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!