Drzwi zewnętrzne od Hörmann. Co je wyróżnia?

Drzwi wejściowe do domu Hörmann – odporność na włamania

Najważniejszą cechą drzwi frontowych jest oznaczenie świadczące o ich wytrzymałości. Klasy odporności są jednakowo zaznaczane przez wszystkich producentów i ułatwiają one porównanie poszczególnych produktów. Dzięki temu można się przekonać, jak wiele znoszą wyroby firmy Hörmann.

Drzwi wejściowe do domu tego producenta otrzymały oznaczenia RC3 (ThermoSafe Hybrid z przeszkleniami) lub RC4 (ten model oraz Thermo65). Dla klienta jest to informacja, że produkty niemieckiego koncernu wytrzymują napór ciężkich narzędzi przez odpowiednio 5 i 10 minut. Dlaczego nie dłużej? Odporniejsze od tych wyrobów są już tylko konstrukcje o specjalnym przeznaczeniu np. przemysłowe.

Wytrzymałość drzwi Hörmann ThermoSafe Hybrid i Thermo65 bierze się m.in. z wykorzystania stali. Jednak gruba metalowa płyta by nie wystarczyła. Przed zakusami włamywaczy mieszkańców domu chroni jeszcze pięciopunktowy zamek ryglujący.

Izolacja cieplna drzwi wejściowych do domu Hörmann

Na tę właściwość drzwi frontowych szczególną uwagę powinny zwrócić właściciele domów jednorodzinnych. W przypadku takich budynków otwór wejściowy wychodzi wprost na zewnątrz, a więc stanowi bezpośrednią zaporę przed chłodem. Sposobem na utrzymanie przyjemnej temperatury we wnętrzu jest sprawdzenie współczynnika przenikania ciepła.

Dla drzwi wejściowych do domu za odpowiednią uznaje się wartość 1 W / (m² x K). W Hörmann na akceptowalnym współczynniku jednak nie poprzestano. Dobry przykład to model ThermoCarbon o termoizolacji na poziomie 0,87 W / (m² x K). Jeszcze więcej ciepła w przedpokoju bądź wiatrołapie pozostaje dzięki wspomnianemu już skrzydłu Thermo65, którego szczelność wynosi 0,47 W / (m² x K).

Wykończenie drzwi wejściowych do domu od Hörmann

Przy wyborze drzwi frontowych nie można oczywiście zapomnieć o ich wyglądzie. Pod tym względem znów wyróżnia się oferta Hörmann. Nabywcy modeli tej firmy decydują między kilkunastoma barwami i wzorami. Jeśli wśród nich nie znajdą motywu pasującego do swojego gustu, mają jeszcze alternatywę w postaci palety oklein.

Na wygląd drzwi wejściowych do domu wpływają też ozdobne tafle szkła. W ofercie Hörmann dostępne są dwa warianty – przezroczysty i z lustrem weneckim. Pierwszy pozwoli wpuścić do wnętrza więcej światła. Drugi to dobra propozycja dla osób, którym zależy na zachowaniu prywatności.

Przeszklenia mogą prowokować pytania o bezpieczeństwo domu. Firma Hörmann postarała się o to, żeby było ono jak najwyższe. Szyby wprawiane w drzwi tego producenta przechodzą rygorystyczne testy. Tylko tafle, których nie są w stanie skruszyć metalowe kule zrzucane z dużych wysokości (nawet 9 m), pozytywnie przechodzą weryfikację.

Opcjonalne wyposażenie drzwi wejściowych do domu Hörmann

Najlepsze drzwi zewnętrzne wyróżniają się m.in. uproszczonym otwieraniem. Hörmann wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i proponuje montaż odbiornika Bluetooth. Dzięki niemu do otwarcia wejścia wystarczy smartfon i aplikacja BlueSecur. Oczywiście nie każdy w ten sposób wprawi skrzydło w ruch. Ze względów bezpieczeństwa mechanizm mogą uruchomić tylko uprawnione osoby.

Na łatwym otwieraniu nie kończą się udogodnienia oferowane przez Hörmann. Producent daje jeszcze możliwość zamocowania opadającej listwy podłogowej. W trakcie otwierania próg zrównuje się z powierzchnią posadzki, co pozwala uniknąć potknięcia. Nad tym rozwiązaniem warto się zastanowić, zwłaszcza jeśli w domu są małe dzieci albo osoby, którym trudno się przemieszczać.

W pełni funkcjonalny model do domu powinien mieć też mechanizm zapobiegający ich niezamierzonemu otwarciu. Pomoże w tym klamka, którą trzeba nacisnąć aż do 87°, by rygiel schował się w skrzydle. Rozwiązanie firmy Hörmann uniemożliwia uchylenie drzwi m.in. wskutek przypadkowego oparcia się o nie.