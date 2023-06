Gdy GPS zawodzi...rola kompasu w świecie miłośników wędrówek po lesie

Jednym z ponadczasowych narzędzi orientacji w terenie jest kompas. Pomimo tego, że właściwości magnetytu zauważono tysiące lat temu (a tysiąc lat po tym wykorzystano je w nawigacji), kompas wciąż stanowi jedno z narzędzi, które nie zawodzi – bez względu na pogodę czy elektronikę. Między innymi z tego powodu wynalazek jest chętnie używany przez osoby blisko związane z leśnictwem, a co za tym idzie podróżami po lasach i puszczach.

Ziemskie pole magnetyczne i jego wpływ na nawigację

Umiejętność posługiwania się kompasem przydaje się nawet tym, którzy twierdzą, że las jest ich drugim domem. Ludzka orientacja w terenie na zasadzie zapamiętywania poszczególnych miejsc potrafi zawieść. Właśnie w takich sytuacjach warto mieć przy sobie niepozorne narzędzie, jakim jest kompas. W wyznaczaniu kierunku za jego pomocą należy uwzględnić odchylenie między południkami geograficznymi i magnetycznymi oraz wszelkie zakłócenia. Dlaczego? Ziemia wytwarza pole magnetyczne, którego bieguny nie pokrywają się z geograficznymi – układają się przeciwnie, przez co rozbieżności między nimi często bywają bardzo duże. Ich położenie nieustannie ulega zmianom, jednak igła kompasu zawsze ustawia się wzdłuż linii pola magnetycznego, wskazując północny oraz południowy biegun magnetyczny. Znając położenie obydwu biegunów można bez problemu wskazać położenie wschodu i zachodu. Podczas używania kompasu należy jednak pamiętać, że urządzenia elektryczne i przedmioty z żelaza mogą znacznie zakłócać pracę kompasu – przed skorzystaniem z narzędzia upewnij się, że nie masz przy sobie tego rodzaju detali.

Co jeszcze przyda ci się podczas leśnych wypraw?

Kompas powinien być obowiązkowym wyposażeniem każdego miłośnika przyrody i wędrówek po lesie – jednak lista nie powinna kończyć się wyłącznie na nim. Dobrze, by podczas dłuższych wędrówek (zwłaszcza w nieznane tereny leśne) mieć przy sobie wielofunkcyjny nóż myśliwski. Pomoże on w błyskawiczny sposób przedostać się nawet przez najgorsze krzaki i chaszcze, bez zbędnej plątaniny w gąszczu bluszczu. Aby wędrówka była komfortowa, warto wyposażyć się w odpowiedni ubiór ochronny. A jeżeli głównym celem spaceru po lesie jest spotkanie z jego mieszkańcami, koniecznie należy mieć przy sobie wysokiej jakości lornetkę, dzięki której zyska się wręcz sokoli wzrok.