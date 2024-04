Gdzie zjeść w Lublinie? 13 najlepszych restauracji w mieście

Klimatyczne restauracje w Lublinie na Starym Mieście i w centrum

Gdzie szukać dobrych restauracji w Lublinie? Na Starym Mieście oczywiście! W restauracji Magia do syta naje się cała rodzina. W menu znajdziesz takie klasyki jak: rozgrzewające zupy, świeże ryby czy doskonałe pizze. Nie zabrakło tu także wyśmienitych propozycji dla najmłodszych. Sprawdź!

Restauracją w Lublinie na Starym Mieście, która szczególnie zwraca na siebie uwagę, jest serwująca kuchnię żydowską restauracja Mandragora. Żydowski kawior, gęsie pipki czy kaczka są tu standardem. Mandragora to jednak nie tylko świetna kuchnia. W lokalu regularnie organizowane są wieczory szabasowe z muzyką klezmerską i nie tylko. Jeśli ciekawi Cię to miejsce, to koniecznie zajrzyj do środka.

Polecaną restauracją w centrum Lublina jest także Queen Mama. Klimatyczne wnętrze, ozdobna zastawa i przepyszna pizza – czego chcieć więcej?

Najlepsze włoskie restauracje w Lublinie

Gdzie warto się wybrać na dobrą pizzę i makaron w Lublinie? Koper Włoski u Braci Mazur zaprasza! Smakowita bruschetta, soczysty stek na kamieniu, a do tego świeży makaron. Gwarantujemy, że jeszcze nie raz będziesz chciał tutaj wrócić!

Trattoria Ricetta to odpowiedź na pytanie, gdzie zjeść w Lublinie dużo i dobrze. Lokal może i jest niewielki, ale jedzenie za to wyborne! Jeśli chcesz poczuć smak prawdziwej włoskiej kuchni, to bez wahania możesz się tu wybrać.

Smakowitej pizzy skosztujesz też w lokalu o wdzięcznej nazwie PizzaLover. Wyśmienita pizza na cienkim, a przy tym chrupiącym cieście, a na deser jeden z włoskich specjałów? Nie mogłeś trafić lepiej!

Restauracje wegetariańskie w Lublinie – dla miłośników kuchni roślinnej

Gdzie w Lublinie jarosz naje się do syta? Zielony Talerzyk zaprasza na doskonały bezmięsny obiad. Rozbudowana karta dań pozwoli Ci wybierać w przysmakach i rozpieszczać kubki smakowe bez granic!

W Bistro Pomylone Gary mieszczącym się w pobliżu lubelskiego rynku czekają na Ciebie wegetariańskie pizze, jarskie burgery, klasyczne placki ziemniaczane i wiele więcej. Lokal mieści się w klimatycznej piwnicy – warto tu zajrzeć, będąc w okolicy.

Z kolei restauracja Małe Indie zaprasza na obiad wszystkich miłośników wschodnich smaków. Kolorowe dania, które zachwycają wyrazistością, na długo zostaną w Twojej pamięci. W karcie królują warzywa, owoce i sery w najróżniejszych postaciach. Brzmi dobrze? Wpadnij tu na coś smacznego i daj się oczarować.

Lublin – restauracje hotelowe warte uwagi

Podczas pobytu w Lublinie nie chcesz tracić czasu na szukanie restauracji, w której będziesz mógł zjeść syte śniadanie, pyszny obiad czy elegancką kolację? Postaw na hotel z dobrą restauracją i ciesz się znakomitym jedzeniem w zasięgu ręki.

Wybierz się na przykład do czterogwiazdkowego hotelu Focus Premium, który mieści się przy Starym Mieście i ciesz się doskonałym śniadaniem w cenie noclegu. Wpadnij na obiad i zakosztuj wyśmienitych dań kuchni międzynarodowej oraz regionalnych przysmaków, których nie znajdziesz w żadnym innym mieście. Zaletą obiektu jest nie tylko wyjątkowa kuchnia, ale też lokalizacja – po przerwie obiadowej znowu będziesz mógł wrócić do zwiedzania, bo z hotelu masz blisko do najważniejszych lubelskich zabytków.

Znakomitą restauracją dysponuje także Arche Hotel Lublin. Trzygwiazdkowy obiekt noclegowy zaprasza wszystkich gości do korzystania z otwartego bufetu śniadaniowego. Po takim posiłku w dobrym humorze i pełen sił wyruszysz na trasę zwiedzania. W karcie dań znajdziesz takie specjały kuchni regionalnej jak chleb na zakwasie czy miód z Roztocza. Nie zabrakło tu także smakowitych propozycji dla wegan oraz alergików. Jesteśmy przekonani, że cała rodzina naje się tu do syta!

Dobre restauracje chińskie i wietnamskie w Lublinie

Jesteś miłośnikiem kuchni azjatyckiej? W takim razie będąc w Lublinie, zajrzyj do Baru Sajgon, gdzie czeka Cię najprawdziwsza uczta smaków chińskich i wietnamskich. Kaczka na gorącym półmisku, a może doskonałe sajgonki? Spróbuj koniecznie!

Hải ANH to kolejne miejsce na kulinarnej mapie Lublina, które totalnie Cię oczaruje. Bogaty wybór pysznych dań w atrakcyjnych cenach sprawia, że w porze obiadowej trudno tutaj o stolik. Zachęcamy jednak chwilę poczekać, bo dania są absolutnie wybitne!

Znasz już najlepsze restauracje w Lublinie, ale zaręczamy – dobrych lokali w mieście jest znacznie więcej, niż udało nam się zmieścić w tym wpisie. Pojedź do Lublina, pospaceruj po zabytkowych uliczkach i nie bój się zaglądać do restauracji, które przyciągają Twoją uwagę. Kto wie, może samodzielnie uda Ci się odkryć zaskakujące miejsce? Sprawdź koniecznie! A przed wycieczką pamiętaj, by zarezerwować sprawdzony hotel w Lublinie na portalu Triverna.pl. Limitowane czasowo oferty najlepszych hoteli już na Ciebie czekają.