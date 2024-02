Historia ziaren arabica: skąd pochodzą i jakie są ich korzenie

Odnalezione zapiski dostarczają nam informacji, że w XV wieku kawę pili etiopscy mnisi. Wśród lokalnej ludności popularnością cieszył się przepis na kawę gotowaną z masłem i solą. Wiemy również, że pierwszy eksport kawy odbył się z Etiopii do Jemenu. To właśnie jemeńscy kupcy rozprowadzili kawę na szerszym obszarze geograficznym. W XVI wieku kawa arabica pojawiła się także w Egipcie, Persji, Syrii oraz Turcji. Do Europy kawowe ziarna przetransportowano dopiero wiek później. W Wenecji zawitała w 1615 roku i szybko została potępiona przez Kościół jako niemoralna używka. Stopniowo kawa jako napój zyskiwała jednak coraz większą popularność. Jej spożycie wzrastało w miarę zakładania plantacji kawy przez kraje kolonialne.

Ciekawostka: pierwsza europejska plantacja kawy powstała w 1616 roku na Sri Lance i należała do Holendrów. Niestety, kolonializm, niewolnictwo oraz wyzysk na zawsze zapisały się w historii arabiki. Realne zmiany w sposobie produkcji kawy i warunkach pracy osób zatrudnionych na plantacjach zaczęto wprowadzać dopiero od XX wieku.

Czy w Etiopii nadal uprawia się kawę?

Jak najbardziej, Etiopia słynie z plantacji kawy. Występują one w regionach takich jak Sidamo, Harrar, Jimma czy Yirgacheffe. Ziarna kawy pochodzące z Etiopii docenia się zwłaszcza ze względu na fakt, że w kraju tym produkcja kawy odbywa się często w ekologiczny sposób. Małe gospodarstwa prowadzą zbiory ręczne. Pierwotnie zebrane owoce poddawano obróbce suchej (naturalnie), aktualnie większą popularnością cieszy się metoda na mokro, tzw. washed.

Jak smakuje kawa arabica?

Kawa arabica, choć bardziej wymagająca w uprawie, jest najbardziej ceniona przez konsumentów. To zasługa jej złożonego, głębokiego profilu smakowego. Podłużne ziarna arabiki z charakterystyczną bruzdą w kształcie litery „S” zawierają ponad 800 związków aromatycznych. Po zaparzeniu prezentują zbalansowany smak o subtelnej goryczce i kwasowości. Specjaliści wiedzą, że w kwestii takiej jak kawa pochodzenie ma szczególne znaczenie dla smaku i zapachu ziaren. Tak też jest i w przypadku arabiki, która zależnie od miejsca uprawy może prezentować nuty owocowe, cytrusowe, czekoladowe, orzechowe czy karmelowe.

Do jakich metod zaparzania nadaje się kawa arabica?

W przypadku kawy arabica szczególnie warto eksperymentować z różnymi metodami zaparzania, odkrywając smak i aromat ziaren w odmiennych odsłonach. Średnio palone ziarna są wyjątkowo uniwersalne. Nadają się do zaparzania w:

ekspresach ciśnieniowych,

ekspresach przelewowych,

kawiarkach,

french pressach,

metodach alternatywnych, na przykład w aeropressie, chemiexie czy dripie.

Kawa arabica dobrze komponuje się również z mleczną pianką.

Zamów kawę arabica wysokiej jakości

Jeśli interesuje Cię wysokiej jakości kawa 100% arabica, która nadaje się do wielu metod zaparzania, polecamy kawę ziarnistą Segafredo Selezione Arabica RFA. Ziarna pochodzącej z najlepszych plantacji w Ameryce Środkowej i Południowej posiadają czekoladowy smak i owocowo-kwiatowy aromat. W przypadku zaparzania kawy w ekspresie ciśnieniowym uzyskasz aksamitną cremę. Kawa ma certyfikat Rainforest Alliance.