Jak przygotować się do przeprowadzki? Porady

Przygotowanie do przeprowadzki

Kolejnym krokiem będzie przygotowanie się do przeprowadzki i zebranie rzeczy oraz akcesoriów do pakowania. Niezbędne będą oczywiście kartony o różnych rozmiarach oraz worki próżniowe, do których będziemy pakowali rzeczy.

Wypełnienie kartonów po brzegi pozwala na zabezpieczenie przedmiotów w środku, co jest szczególnie istotne w przypadku naczyń czy kruchych i delikatnych rzeczy, które mogą ulec zniszczeniu podczas transportu. W tym celu przydadzą się różnego rodzaju wypełniacze w postaci styropianu, papieru, pianki czy folii bąbelkowej. Na drobne rzeczy najlepiej przygotować mniejsze pojemniki.

Nie możemy też zapomnieć o taśmie zabezpieczającej oraz etykietach lub chociażby pisaku, aby opisać poszczególne kartony, dzięki czemu będzie można je przenieść od razu do konkretnego pomieszczenia, ułatwiając późniejsze rozpakowywanie. Warto też ustalić kolejność przewozu kartonów, która to będzie zależeć przede wszystkim od indywidualnych potrzeb.

Przed pakowaniem pozbądź się niepotrzebnych rzeczy

Podczas przeprowadzki bardzo często można znaleźć przedmioty, o których zapomnieliśmy lub nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy z ich posiadania. Jest to więc idealna okazja, aby pozbyć się niepotrzebnych rzeczy. Nie tylko ułatwi to transport i oszczędzi czas na pakowanie, ale również pozwoli na przeniesienie się do nowego mieszkania, które nie będzie zagracone zaraz po wypakowywaniu rzeczy.

Warto więc byś już na etapie planowania zastanowił się, co będzie potrzebne, a co można sprzedać lub oddać. Taka segregacja i pozbycie się zbędnych przedmiotów sprawi, że przeprowadzka będzie dużo łatwiejsza i szybsza.

Od czego zacząć pakowanie?

Przede wszystkim trzeba pamiętać, aby nie zostawiać pakowania na ostatnią chwilę, ponieważ nie uda się spakować wszystkiego w parę dni. Im wcześniej więc zaczniemy przygotowywać rzeczy do transportu, tym lepiej. Zanim jednak do tego przystąpisz, zastanów się, co będzie niezbędne i przydatne w czasie całej przeprowadzki i zapakuj to w taki sposób, aby mieć swobodny dostęp.

Utwórz też system pakowania kategorii podobnych przedmiotów ze sobą, aby w nowym mieszkaniu nie było problemu ze znalezieniem rzeczy. Kartony najlepiej też opisać, żeby było od razu wiadomo, co się w nich znajduje bez konieczności zaglądania do środka. Nie tylko ułatwi to odnalezienie przedmiotów w chwili nagłej potrzeby, ale również późniejsze odkładanie pudeł, dzięki czemu nowe mieszkanie nie będzie od razu pełne bałaganu.

Dobrym pomysłem jest robienie tematycznych kartonów, kierując się przeznaczonym pomieszczeniem, a następnie grupą przedmiotów. W ten sposób w jednym pudle będą znajdować się książki, w innym naczynia, czy ubrania. Podpisując kartony według sposobu „pomieszczenie – przedmioty” w znacznym stopniu przyspieszymy nie tylko samo przenoszenie pudeł, ale również późniejsze rozpakowywanie, które obędzie się bez zbędnych wędrówek z jednego miejsca do drugiego, bo karton z pościelą został odłożony w kuchni.

Dobrze jest zacząć od pakowania rzeczy, których obecnie nie będzie się używało lub nie istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą potrzebne. Zacznij więc od spakowania pościeli, koców, ubrań sezonowych, sprzętu sportowego, ozdób, części zastawy stołowej czy książek. Na pakowanie ubrań czy pościeli najlepiej nadadzą się worki próżniowe, dzięki którym możliwe będzie zaoszczędzenie sporej ilości miejsca w kartonie.

W dniu przeprowadzki dokończ pakowanie rzeczy, które były niezbędne do codziennego funkcjonowania.