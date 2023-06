Jak walczyć z cellulitem?

Sport na gładkość

Regularna aktywność fizyczna pomaga ujędrnić i wygładzić skórę. Jeśli masz nadmiar tkanki tłuszczowej, sport skutecznie pozwoli Ci się jej pozbyć. W przypadku cellulitu związanego z zastojem limfy, sport pomaga pobudzić jej przepływ, usunąć zastoje wody z organizmu oraz ujędrnić skórę. Tak naprawdę jakakolwiek aktywność fizyczna zadziała korzystnie na zmniejszenie cellulitu.

Wygładzająca pielęgnacja

Pielęgnacja nie jest najważniejszym krokiem w walce z cellulitem, ale pomaga go wygładzić. Oto, co warto robić:

Kosmetyki z kofeiną - oraz wąkrotą azjatycką pomagają pobudzić krążenie w skórze i ją wygładzić.

Zabiegi antycellulitowe - endermologia, zabiegi z ultradźwiękami czy falą uderzeniową są skuteczne w wygładzaniu cellulitu na udach czy pośladkach.

Masaże to podstawa

Pobudzanie krążenia jest niezwykle ważne w przypadku cellulitu. Dlatego masaż to jedna z podstawowych broni w walce z cellulitem. Zarówno ten wykonywany w gabinecie przez profesjonalistę, jak i domowy. W domu warto wykonywać go codziennie po prysznicu, używając drenującego olejku lub kremu modelującego, masując nogi od dołu, kierując się w stronę pośladków. Możesz też użyć do tego specjalnego domowego masażera albo rollera.

Liczy się dieta

W przypadku cellulitu ważne jest też to co jesz. Dobrze jest unikać potraw, które sprzyjają zatrzymywaniu wody. Należą do nich wszystkie bogate w sól przekąski, takie jak chipsy, paluszki, krakersy czy przetworzone słone orzeszki. Unikaj też zbyt dużych ilości cukru. W Twojej diecie warto, aby znalazło się dużo pełnoziarnistych zbóż, orzechów, warzyw bogatych w błonnik oraz źródeł zdrowych tłuszczów. Pamiętaj też, aby próbować utrzymać zdrową wagę i zmniejszyć ilość kalorii w diecie, jeśli jest to niezbędne. Możesz też do niej włączyć suplementy, które pomagają zmniejszać widoczność cellulitu, takich jak kolagen do picia Reme.

Suplementy na cellulit, np. Reme

W walce z cellulitem pomocny jest też kolagen do picia, na przykład Reme. W trakcie jego stosowania cellulit na udach staje się mniej widoczny. Taki efekt zapewniają znajdujące się w nim bioaktywne peptydy kolagenowe. Dlatego wybierając suplement z kolagenem upewnij się, że zawiera peptydy kolagenowe, tak jak Reme kolagen do picia, a nie wielkocząsteczkowy kolagen.

Jak należy pić Reme kolagen? Bardzo łatwo! Ponieważ jest w formie proszku, możesz po prostu zmieszać go z wodą albo dodać do smoothie, owsianki czy kawy. Jedyne ograniczenie jest takie, że kolagen do picia Reme nie powinien być dodawany go gorącej wody czy napojów. Pijesz go raz dziennie, o dowolnie wybranej porze, do posiłku albo tuż po nim. Możesz go przyjmować nawet na diecie, bo Reme kolagen do picia nie zawiera laktozy, glutenu ani cukru. Widoczność cellulitu zmniejsza się po około sześciu miesiącach stosowania, dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o regularności i pić kolagen Reme codziennie dla jak najlepszych efektów.