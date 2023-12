Jak wybrać idealny zestaw kosmetyków męskich na prezent świąteczny?

Zestaw dla brodaczy – zadbane wąsy i broda

O tym, że broda i wąsy wróciły do łask – nie trzeba nikogo przekonywać. Wystarczy, że zatrzymasz się na ulicy, a minie Cię kilku brodaczy. Jednak nie sztuką jest zapuścić zarost. Dbanie o to, aby wyglądał estetycznie to nie lada sztuka. Można by rzec, że bez dobrej jakości preparatów pielęgnacyjnych jest to niemożliwe.

Jeśli chcesz sprawić brodaczowi radość na święta – podaruj mu niebanalny prezent w postaci kosmetyków do pielęgnacji zarostu. W ten sposób dasz mu też do zrozumienia, że jest dla Ciebie ważną osobą i liczysz się z jego potrzebami.

W drogerii internetowej eZebra znajdziesz zestawy kosmetyków męskich stworzonych z myślą o brodaczach. Może zdecydujesz się na szampon i odżywkę By My Beard albo żel i balsam do twarzy z olejkiem do brody Tołpa Dermo?

Z takim zestawem kosmetyków męskich obdarowany zyska miękką, lśniącą i gładką brodę. Łatwiej będzie mu stylizować zarost oraz uniknie bolesnych i swędzących podrażnień.

Zestaw kosmetyków dla mężczyzn troszczących się o skórę

Męska skóra charakteryzuje się nieco inną budową niż kobieca. Ma więcej kolagenu, co sprawia, że jest bardziej napięta, przez co wolniej pojawiają się na niej zmarszczki. Jest ponadto grubsza, a tym samym odporna na szkodliwy wpływ mrozu, czy promieniowania słonecznego.

Męska skóra potrzebuje wobec tego zupełnie innej pielęgnacji. Z myślą o jej potrzebach stworzonych zostało wiele linii kosmetyków. Nie musisz jednak samodzielnie dobierać preparatów, aby uczynić pielęgnację skuteczną.

Wybierz zestaw kosmetyków dla mężczyzn, który zawiera uzupełniające się preparaty. Idealnie sprawdzi się tu:

nawilżająco-energetyzujący duet, który tworzą: żel do mycia twarzy i krem nawilżający L’Oreal Men Expert,

zestaw zawierający żel pod prysznic, żel z peelingiem do twarzy i krem nawilżający Tołpa Green Men,

przeciwstarzeniowy i dodający sił witalnych zestaw zawierający: krem przeciwzmarszczkowy, żel pod prysznic i antyperspirant Vichy Homme.

Zestawy kosmetyków męskich z antyperspirantami

Wielu współczesnych mężczyzn nie stroni od aktywności fizycznej. Biegają, ćwiczą na siłowni albo uprawiają kolarstwo. Duży wysiłek wiąże się jednak ze wzmożonym poceniem, a to z kolei z nieprzyjemnych zapachem.

Do radzenia sobie z tym problemem stworzone są antyperspiranty. Pozwalają zachować świeżość nawet podczas intensywnego joggingu.

Jeśli planujesz obdarować amatora sportu – wybierz koniecznie zestaw z dezodorantem w sprayu lub kulce i innymi kosmetyki pozwalającymi zadbać o siebie:

ponadczasowy zestaw Nivea Men z antyperspirantem w kulce oraz pianką do golenia, balsamem po goleniu i żelem pod prysznic,

dodający pewności siebie zestaw Axe Dark Temptation z antyperspirantem w sprayu i żelem pod prysznic,

orzeźwiający zestawy Dove Men Care z antyperspirantem w sprayu i żelem pod prysznic.

Choć antyperspiranty nie utrzymują się na skórze tak długi, jak perfumy, to i tu warto kierować się gustem obdarowywanego. Wybadaj dyskretnie jakie zapachy lubi albo sprawdź, jakie kosmetyki trzyma w łazience. To ułatwi wybór idealnego zestawu kosmetyków dla mężczyzny na Święta.