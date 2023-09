Jak znaleźć idealną salę weselną?

Sala weselna – na co zwrócić uwagę?

Wiadomo, że często wybór sali na wesele podyktowany jest względami pragmatycznymi. Budżet weselny nie jest z gumy, niestety. Na początek najlepiej więc określić, ile jesteśmy gotowi przeznaczyć na wynajem sali. To pomoże zawęzić wybór w wybranej lokalizacji. Niektóre pary młode decydują się na salę w rodzinnym mieście lub w jego pobliżu, ale inne większą uwagę zwracają na styl i klimat sali weselnej, niż jej położenie.

Obecnie wiele par planuje wesele tematyczne. Jeśli chcemy mieć imprezę w określonym stylu, warto dopasować do naszej wizji dom weselny. Dworki pełne elegancji pasują do wesela retro, urokwiejskiejokolicy dobrze będzie współgrał z weselem folkowym czy rustykalnym, a industrialne wnętrza dawnych fabryk czy browarów na obrzeżach miast będą świetnym tłem do wesel steam punkowych. Na wesele gotyckie można poszukać zamku, a na takie w stylu glamourpałacyku.

Ważne też, by wybrać salę, która pomieści wszystkich zaproszonych gości bez nadmiernej ciasnoty. Ale warto pamiętać, że sala weselna nie może też być zbyt duża. Pusta przestrzeń może onieśmielać gości i sprawiać wrażenie, że połowa zaproszonych nie przybyła na uroczystość. Popularne sale weselne mogą być zarezerwowane z dużym wyprzedzeniem, więc gdy tylko wybierzesz termin wesela, nie zwlekaj z podpisaniem umowy. Upewnij sięjeszcze, że wszystkie ustalenia dotyczące imprezy weselnej są jasno określone w kontrakcie.

Jednym z kluczowych elementów na weselu, oprócz sali, jest catering. Najlepiej zdecyduj się na degustację różnych potraw, aby przetestować jedzenie. Warto postawić na kuchnię lokalną, i w ten sposób zadziwić gości jakimiś niebanalnymi potrawami. Ważne też, by dania były przygotowywane ze świeżych, sezonowych produktów.

Sala weselna z noclegiem

Abstrahując od innych walorów, wymarzona sala weselna to dla większości par młodych i gości to taka, która oferuje jednocześnie butikowe apartamenty, saloniki i pokoje dla wszystkich weselników. W magicznej Dolinie Pałaców i Ogrodów nie brakuje tego typu obiektów weselnych.

Przykładem może być Dwór Korona Karkonoszy w Sosnówce. Wesela z noclegiem, wesela plenerowe, wesela tematyczne– wieloletnie doświadczenie i stuprocentowe zaangażowanie załogi Dworu jest gwarancją zadowolenia par młodych.