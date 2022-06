Jakie kryteria wziąć pod uwagę przy wyborze drzwi wewnętrznych?

Odpowiedni rozmiar i solidna budowa to podstawa

Przy zakupie drzwi wewnętrznych do domu należy w pierwszej kolejności zadbać o to, aby idealnie pasowały rozmiarowo do otworu ściennego. W przeciwnym razie ich montaż może się okazać mocno utrudniony albo wręcz nierealny. Pamiętajmy, że zbyt ciasne przyleganie do ościeża zniweluje ogólną stabilność, natomiast zbyt duże luzy spowodują niedomykanie skrzydła. Drugi kluczowy parametr to struktura konstrukcyjna - mamy do wyboru modele wypełnione płytą wiórową przypominającą plaster miodu oraz modele składające się z drewnianej ramy uzupełnionej o płyciny drewniane, szklane lub sklejkowe. Godne polecenia jest zwłaszcza to drugie rozwiązanie, gdyż gwarantuje ponadprzeciętną dźwiękoszczelność, a także odporność na uszkodzenia mechaniczne i odkształcenia. W omawianym kontekście spore znaczenie ma z pewnością gatunek drewna wykorzystanego podczas tworzenia drzwi Gdańsk. Najlepiej w praktycznym użytkowaniu sprawdza się dąb, buk, jesion, mahoń, meranti, iroko i teak. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamówić konstrukcje z taniej płyty pilśniowej czy industrialnego szkła hartowanego.