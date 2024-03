Jakie zasilanie awaryjne o dużej mocy wybrać? Ranking urządzeń zasilania awaryjnego

Jednym z UPS-ów godnych polecenia jest UPS APC Smart-UPS 2200 (SRT2200RMXLI). Jego najważniejsze cechy to: czas podtrzymania dla obciążenia 100% - 3.9 minuty, moc pozorna - 2200 VA, moc skuteczna 1980 W. Inny popularny UPS do zadań specjalnych to UPS APC Smart-UPS 3000 (SMX3000HVNC). Wypada on nieco lepiej, gdyż czas podtrzymania dla obciążenia 100% wynosi aż 6,3 minuty, czas podtrzymania dla obciążenia 50% to 18 minut, moc pozorna 3000VA, moc skuteczna - 2700 W. Warto też postawić na zakup UPS Vertiv GXT5 3000 (GXT5-3000IRT2UXLE) - posiada on czas podtrzymania dla obciążenia 100% wynoszący 3 minuty, czas podtrzymania dla obciążenia 50% to 9 minut, moc pozorna 3000 VA, moc skuteczna 3000 W.