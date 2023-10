Kalkulator ubezpieczenia samochodu – aplikacja Asekuro pomoże ci najlepiej!

Czym jest kalkulator ubezpieczenia samochodu?

Porównywarka ubezpieczenia samochodu to najprostszy sposób na znalezienie ubezpieczenia OC AC, które najbardziej nam odpowiada i dodatkowo nie kosztuje drogo. Przy okazji nie musisz robić tego z pomocą doradcy – wszystko załatwisz sam. Natomiast jeśli potrzebujesz pomocy, konsultanci są dostępni na infolinii, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17. A skorzystanie z Asekuro jest bezpłatne i nie ma żadnych ukrytych kosztów.

Kalkulator ubezpieczenia samochodu – dlaczego warto z niego skorzystać?

Dzięki skorzystaniu z kalkulatora ubezpieczenia samochodu masz dostęp do ofert największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. To bardzo korzystne i oszczędzające czas rozwiązanie, ponieważ, jakbyś musiał sam szukać i sprawdzać towarzystwa ubezpieczeniowe, to byś zwątpił i zaprzestał poszukiwania. Dzięki kalkulatorowi ubezpieczenia samochodu porównasz i zweryfikujesz co zawiera każda z ofert. Kalkulator ubezpieczenia samochodu Asekuro znajdziesz polisę ubezpieczeniową na każdą kieszeń. Dodatkowo cały proces rejestracji zajmie ci tylko kilka minut, a prezentowane oferty są zawsze aktualne i wyliczone bezpośrednio przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. W swojej bazie posiada oferty 16 towarzystw ubezpieczeniowych, co daje kompleksową liczbę ofert. Jeśli się zdecydujesz na zakup polisy przez aplikację Asekuro, to zakup zajmie ci zaledwie kilka minut!

Jakie oferty znajdziesz w kalkulatorze ubezpieczenia samochodu Asekuro?

W wyszukiwarce ubezpieczeń komunikacyjnych Asekuro znajdziesz ubezpieczenie dla samochodu osobowego, motocyklu, samochodu dostawczego czy wozu kempingowego. Nie ważne, czy posiadasz pojazd napędzany gazem, benzyną, prądem, czy hybrydę. W kalkulatorze ubezpieczenia samochodu znajdziesz także oferty dla samochodu zakupionego w leasingu. Wypełniając formularz możesz zaznaczyć czy chcesz ubezpieczenie OC, AC, NNW, Assistance, ochronę szyb, lub wszystko na raz! Oferty, które pokaże ci kalkulator ubezpieczenia samochodu Asekuro pokaże Ci tylko te oferty, które cię interesują, a to gwarantuje oszczędność czasu.

Jakie dane są ci potrzebne do skorzystania z kalkulatora ubezpieczenia samochodu Asekuro?

Przede wszystkim musisz znać markę i model swojego pojazdu oraz rok produkcji. Ważnym elementem jest też rodzaj napędu tego pojazdu. Kalkulator ubezpieczeń samochodu pozwala na wybranie 7 rodzajów napędów aut osobowych, dostawczych i kempingowych oraz 2 rodzaje napędów motocykli. Później wypełniamy takie dane jak datę nabycia, kraj skąd pochodzi, numer rejestracyjny i inne potrzebne dane do zawarcia umowy. Dzięki wpisaniu tych danych kalkulator ubezpieczenia samochodu Asekuro wybierze najlepszą dla ciebie ofertę w zaledwie kilka minut.

Czy kalkulator ubezpieczenia samochodu Asekuro jest bezpieczny?

Korzystanie z kalkulatora ubezpieczenia samochodu Asekuro jest bezpieczne dzięki zastosowaniu szyfrowania połączeń. Oprócz tego pozyskane dane udostępniane są tylko i wyłącznie zaufanym partnerom biznesowym. Polisy zakupione przez aplikacje oraz wyszukiwarkę internetową można opłacić przez system PayU.