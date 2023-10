Kalosze dziecięce – doskonała propozycja na każdą porę roku!

Z jakiego materiału kalosze dziecięce są najlepsze?

Dokonując wyboru nieprzemakalnych butów dla dziecka, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze: materiał i jakość wykonania. Do produkcji klasycznych kaloszy zazwyczaj stosuje się gumę, kauczuk, PVC lub imitację skóry, czyli tworzywa, które nie przepuszczają wilgoci i nie pochłaniają wody. Choć typowe gumowce to niewątpliwie solidnie wykonane obuwie, należy pamiętać, że bywają one ciężkie i sztywne. Dlatego w przypadku małych dzieci lepsze będą modele wykonane z tworzywa EVA – ultralekkiej pianki zapewniającej wyjątkowy komfort wrażliwym stópkom.

Oferowane przez Befado.pl kalosze piankowe są w pełni wodoodporne, gwarantują silną amortyzację chodu i w żaden sposób nie obciążają stopy. Odpowiednio gruba podeszwa należycie chroni dziecięce nóżki przed wodą i deszczem, a także przed ostrymi kamieniami i innymi niedogodnościami, na które możemy natrafić podczas wędrówek w „mokrych” warunkach. Kalosze dziecięce z pianki są nie tylko wygodniejsze, ale też o wiele lżejsze od ich klasycznych odpowiedników. Takie buty można założyć dziecku zarówno latem, jak i jesienią. W niektórych modelach zastosowano specjalną wkładkę z ocieplaczem, którą w razie potrzeby można wyjąć. Pianka EVA jest przy tym bardzo łatwa do utrzymania w czystości.

Jaki rozmiar kaloszy dziecięcych wybrać?

Dobre kalosze dziecięce przydadzą się nie tylko podczas przechadzek po mieście. To niezastąpione obuwie również w czasie wycieczek na grzyby, spacerów po zroszonej trawie czy po prostu zabaw na podwórku. Warto mieć w domu nawet kilka par, aby nasz maluszek mógł beztrosko hasać po kałużach o każdej porze roku. Kupując buty wodoodporne dla dziecka, pamiętajmy, że gumowce muszą być zawsze odpowiednio dopasowane pod względem wymiarów. Prawidłowo dobrany rozmiar kaloszy ma zasadniczy wpływ na zdrowy rozwój małych stóp. Wybierając gumowce dla swojej pociechy, upewnij się, że są one odrobinę dłuższe niż stopa, aby palce mogły swobodnie poruszać się wewnątrz, ale nie za luźne, by mocno trzymały się na nodze.

Kalosze dla dzieci: wysokie czy niskie?

Obecnie na rynku dostępny jest ogromny wybór kaloszy dziecięcych. Nieprzemakalne buty dla najmłodszych różnią się nie tylko materiałem, z którego są wykonane, ale także fasonem. Gumowce z krótką cholewką mogą być bardziej odpowiednie na wiosnę i lato lub na deszczowe dni, kiedy intensywność opadów nie zagraża zalaniu buta. Natomiast idealnym rozwiązaniem podczas każdej pory roku są wysokie kalosze dla dzieci. Sprawdzają się zarówno latem, jak i zimą. Niektóre z modeli są dodatkowo wyposażone w ściągacze na końcach cholewek, które zabezpieczą przed błotem, wodą i wilgocią.

Kalosze dziecięce – jakie kolory są najpopularniejsze?

Gumowce dziecięce to obuwie nie tylko funkcjonalne, ale również modne i kolorowe, co sprawia, że maluchy chętnie noszą je na co dzień. Kaloszki dla dzieci dostępne są w wersji dla chłopców i dziewczynek. Modele dla chłopców występują w energetycznych barwach, które z pewnością spodobają się najmłodszym: https://befado.pl/kalosze-chlopiece. Mali odkrywcy uwielbiają nosić obuwie w intensywnych kolorach, które dodaje radości każdemu krokowi. Kolorystyka modeli dziewczęcych również jest mocno zróżnicowana: https://befado.pl/kalosze-dziewczece. Czerwienie, niebieskości, żółcie, zielenie – to tylko kilka z niezliczonych barw, które można znaleźć na kaloszach dla dziewczynek. Ze względu na różnorodne wzory każda mała kobietka może mieć idealne buty na deszcz, które pozwolą jej poczuć się wyjątkowo.