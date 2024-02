Kompleksowe wsparcie w zarządzaniu treścią

VR, innowacyjne zabiegi i inwestycje. Tak było w ubiegłym roku w SPSK4 w Lublinie

To, co z dużym trudem jest pozyskiwane i finalnie trafia do szpitala, powinno być optymalnie wykorzystywane, zwiększając dostępność do terapii i diagnostyki dla naszych pacjentów oraz skracając ich czas hospitalizacji – Rozmowa z Michałem Szabelskim, zastępcą dyrektora ds. Finansów i Rozwoju Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.