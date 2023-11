Korzyści z wręczania paczek świątecznych dla pracowników - badania i case study.

Prezenty świąteczne sposobem na zatrzymanie pracowników w firmie

Obecnie wiele firm zmaga się z dużą rotacją pracowników. Często są to osoby kompetentne, które zmieniają pracę np. ponieważ chcą więcej zarabiać, chcą rozwijać się zawodowo, albo zwyczajnie nie czują się docenieni. Jeśli chcesz mieć zgraną i zmotywowaną ekipę, gotową do działania, zadbaj o swój zespół. Nawet drobna pochwała może wiele zmienić. Nagradzaj swoich podwładnych za ich osiągnięcia, wręczaj im podarunki z okazji świąt, po to, by czuli się potrzebni w Twojej firmie i otoczeni troską oraz szacunkiem. Pokaż im, że ich praca ma dla Ciebie duże znaczenie.

Badania wskazują, że pracownicy, którzy w miejscu pracy czują się docenieni przez szefa, są o wiele bardziej zmotywowani i utożsamiają się z firmą, a co za tym idzie, nie chcą jej opuszczać.

Dobry, lojalny pracownik ma wielką wartość, dlatego jeśli chcesz go przy sobie zatrzymać podaruj mu oryginalny, a zarazem praktyczny upominek, który, choć wydaje się skromnym gestem, przynosi wiele korzyści. Zastanawiasz się, gdzie znaleźć niebanalne prezenty dla pracowników? Zajrzyj do sklepu online Schronisko Bukowina - dostępne tam zestawy upominkowe idealnie wpasują się w każdą okazję.

Jakie znaczenie mają świąteczne upominki?

W pracy ogromne znaczenie ma atmosfera. Będąc szefem, to od Ciebie w dużej mierze zależy, w jaki sposób będzie się ona kształtować. Z pewnością pozytywny wpływ na panującą aurę będą miały paczki świąteczne wręczane pracownikom. Takie działanie pomaga budować więzi między członkami zespołu, a dodatkowo jest to świetna sposobność do integracji.

Badania pokazują, że pracownicy, którzy czują się docenieni przez swojego pracodawcę, są bardziej zaangażowani i lojalni wobec firmy. Wręczanie prezentów świątecznych jest prostym sposobem na wzmocnienie tej więzi i motywowanie pracowników do lepszej pracy.

Kiedy firma dba o dobre relacje z pracownikami, klimat organizacyjny staje się bardziej pozytywny. To może wpłynąć na wydajność, kreatywność i ogólną satysfakcję z pracy.