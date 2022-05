Kosiarka do ogrodu - jaką wybrać?

Jaka kosiarka będzie najlepsza?

Na to pytanie tak naprawdę nie ma poprawnej odpowiedzi, ponieważ każdy rodzaj kosiarek posiada zarówno zalety, jak i wady. Aby wybrać odpowiedni model, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na ukształtowanie terenu działki, a także rodzaj trawnika. Na rynku spotkać można najczęściej trzy typy kosiarek tj. elektryczna, ręczna i spalinowa. Sklep Husqvarna w swojej ofercie posiada szeroki wybór modeli.

Kosiarka elektryczna

Ciche i ekologiczne modele elektryczne charakteryzują się tym, że są z reguły tańsze od kosiarek z silnikiem spalinowym. Dodatkowo ich użytkowanie jest bardzo komfortowe, ponieważ większość z nich posiada zbiornik na trawę, a także nie wymagają częstych konserwacji. Ograniczeniem dla kosiarek elektrycznych jest jednak konieczność korzystania z przedłużacza na dużej powierzchni (częsty dostęp do źródeł zasilania). Warto również zaznaczyć, że kabel nie jest wygodny, zwykle plącze się między drzewami i krępuje ruchy.

Droższą alternatywą tego typu urządzeń jest kosiarka akumulatorowa, wyposażona w bardzo wydajny akumulator, co rozwiązuje problem niefunkcjonalnego okablowania. Należy jednak wspomnieć, że są to wersje o bardzo małej mocy silnika.

Kosiarka ręczna

Kosiarka bębnowa napędzana siłą mięśni jest bardzo cicha i tania, a także prosta w obsłudze. Urządzenie wyposażone w noże tnące na połączonym z kołami bębnie nie wymaga użycia paliwa ani podłączenia do prądu w celu uruchomienia. Ręczna wersja zalecana jest do koszenia powierzchni nie większej niż 50 m2. Posiada problem z koszeniem wysokiej trawy ze względu na niewielką wydajność. Kupując ręczną kosiarkę do ogrodu, trzeba zwrócić szczególną uwagę na szerokość koszenia oraz możliwość regulacji wysokości przecinania. Zobacz ofertę i dowiedz się więcej.

Kosiarka spalinowa

Kosiarkę spalinową wyróżnia przede wszystkim duża moc silnika, co zdecydowanie ułatwia koszenie nawet mokrej i wysokiej trawy. Wyróżnia się dwie wersję tego typu urządzeń:

mobilne ręczne podkaszarki,

kosiarki spalinowe na kółkach, posiadające kosz.

Napędzane paliwem kosiarki są zazwyczaj bardzo głośne i wymagają okresowej konserwacji. Kosiarka spalinowa Husqvarna posiada napęd na koła oraz zbiornik na skoszoną trawę, co czyni ją wydajniejszą. Podkaszarki świetnie sprawdzają się do wykaszania traw między krzewami, wzdłuż chodników. Są lekkie, łatwe w użyciu i niezbyt głośne.

Do wersji spalinowych zalicza się również traktorki ogrodowe, czyli duże kosiarki z koszem lub bez, które w zimie wykorzystywane są do odśnieżania. Ta maszyna przeznaczona jest do koszenia traw na dużych obszarach (nawet do 100 arów). Wyposażenie kosiarki spalinowej samojezdnej to między innymi pług do śniegu, karczownica, wertykulator i wiele innych. Różnego rodzaju kosiarki - traktorki Husqvarna w sklepie Ogród-Pro zapewniają wygodę i bezpieczeństwo użytkowania w każdych warunkach.

Roboty koszące - innowacyjne rozwiązanie

Obecnie dużą popularnością cieszą się nowoczesne roboty koszące, które przejmują samodzielną opiekę nad wyglądem trawnika. Te pionierskie urządzenia pracują w oparciu o harmonogram ustalony przez użytkownika. Roboty koszące Husqvarna działają na bardzo podobnej zasadzie, jak roboty sprzątające. Są ciche i bardzo wydajne - po jednym naładowaniu są w stanie pracować przez wiele godzin i co najważniejsze - samodzielnie wracają do stacji dokującej. Ich główną zaletą jest to, że nie potrzebują nadzoru. Roboty koszące wyposażone są w wiele czujników i zabezpieczeń, co chroni biegające w ogrodzie dzieci i czworonożne pupile. Nowoczesne urządzenie pozostawia drobne kawałki trawy na powierzchni, odżywia to glebę i prowadzi w konsekwencji do porostu gęstego trawnika.