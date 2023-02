Koszulki piłkarskie z własnym nadrukiem - gdzie je zamówić?

Koszulki piłkarskie z własnym nadrukiem - gdzie zamówić?

Koszulki piłkarskie z nadrukiem mogą być powodem do prawdziwej dumy! Nie tylko zapewniają profesjonalny wygląd na boisku, ale również umożliwiają wzięcie udziału w międzydrużynowych rozgrywkach. To, jak powinny wyglądać koszulki do piłki nożnej z własnym nadrukiem, wynika bezpośrednio z przepisów piłkarskich.

Koszulki piłkarskie z własnym nadrukiem powinny mieć przede wszystkim: numerację, nazwę zespołu, drużyny klubu oraz opcjonalnie: nazwisko piłkarza, logotypy sponsorów, herby, flagi itp.

Chociaż w stacjonarnych marketach sportowych można znaleźć gotowe koszulki piłkarskie w określonym kolorze z naklejonym numerem, to rozwiązanie, które ogranicza dalsza personalizację. Najlepiej jest zamówić koszulki piłkarskie z własnym nadrukiem bezpośrednio u producenta.

Jaki rodzaj nadruku na koszulki piłkarskie?

Po wybraniu koszulek piłkarskich konieczna jest ich personalizacja. Jedną z najlepiej ocenianych technik nadruku na poliestrowej odzieży sportowej jest sublimacja. To technika, która polega na przeniesieniu z tzw. papieru transferowego dowolnego nadruku bezpośrednio we włókna materiału. Tak przygotowany napis nie odkleja się i nie pęka - pozostaje integralną częścią dzianiny i jest tak samo, jak ona elastyczny i przewiewny.

Kolorystyka koszulek

Wybierając koszulki piłkarskie z własnym nadrukiem, warto również dobrze przemyśleć i zaplanować ich wygląd. Poza spójną kolorystyką dla wszystkich zawodników należy zadbać również o inne aspekty wizualne np. grafikę na koszulkach. Wielu producentów umożliwia wykonanie koszulek według własnego, indywidualnego projektu. To gwarancja niepowtarzalności i najlepszej prezentacji.

Jeżeli chcesz zamówić koszulki piłkarskie - nie szukaj daleko! Jednym z lepszych wyborów jest zakup koszulek polskiej marki. Niektórzy producenci umożliwiają nawet wykonanie trwałych nadruków sublimacyjnych całkowicie gratis w ramach złożonego zamówienia. To nie tylko wygoda, ale też niemałe oszczędności, dlatego postaw na polską produkcję.