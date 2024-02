Kredyt konsolidacyjny – czym jest i jak obliczyć jego ratę?

Co to jest kredyt konsolidacyjny i jakie pożyczki można scalić?

Korzystając z kredytów i pożyczek w kilku instytucjach finansowych, masz ustalone różne terminy spłaty rat, różną ich wysokość czy stopę oprocentowania. Konsolidacja natomiast polega na połączeniu kilku zobowiązań i przeniesieniu ich do jednego banku. Scalone zobowiązania zostają ujednolicone pod względem stopy oprocentowania. Od momentu otrzymania kredytu konsolidacyjnego spłacasz więc jedną ratę, którą musisz uiszczać na nowo ustalonych warunkach.

Decydując się na kredyt konsolidacyjny, nie otrzymasz pieniędzy na spłatę wcześniejszych pożyczek. Zajmuje się tym bank – kontaktuje się on z instytucjami, z których chcesz przenieść kredyty i je spłaca. Przeważnie jednak klient sam musi złożyć dyspozycję wcześniejszej spłaty samodzielnie. Ty natomiast będziesz spłacać ratę wraz z odsetkami i kosztami kredytu za pożyczkę będącą sumą wszystkich zobowiązań.

Istnieje możliwość dobrania dodatkowej kwoty kredytu na dowolny cel, pod warunkiem że pozwala ci na to Twoja zdolność kredytowa. W takich przypadkach poza scaleniem pożyczek i ustaleniem warunków spłaty jednego kredytu możesz też wnioskować o dodatkową, określoną sumę pieniędzy na dowolny cel, czyli zaciągnąć dodatkową pożyczkę w banku, w którym dokonujesz konsolidacji wcześniejszych zobowiązań.

Najczęściej w ramach kredytu konsolidacyjnego łączy się kredyt samochodowy, pożyczki gotówkowe, zadłużenia na kartach debetowych i limitach rachunków bankowych.

Czy to się opłaca i jak obliczyć ratę kredytu konsolidacyjnego?

Najczęściej wartość nowej raty jest miesięcznie niższa niż łączna wartość spłacanych wcześniej kilku zadłużeń. To z kolei skutkuje wydłużeniem okresu kredytowania. Wyjaśniając – co miesiąc płacisz mniej, odciążając budżet, ale będziesz spłacać kredyt dłużej.

Zmniejszenie miesięcznego obciążenia jest możliwe dzięki wspomnianemu wydłużeniu okresu kredytowania. Jednak to z kolei podnosi również całkowity koszt kredytu, który zwykle jest wyższy, niż koszty wcześniejszych pożyczek oddzielnie. Ważne jest więc, aby dokładnie przeanalizować, czy opcja taka nie będzie dla Ciebie problematyczna w przyszłości. Możesz wstępnie sprawdzić, ile wynosi rata kredytu konsolidacyjnego, korzystając z kalkulatorów kredytu.

Narzędzia w postaci kalkulatorów on-line są łatwe w obsłudze. Wystarczy tylko uzupełnić dane dotyczące rodzaju i wysokości pożyczek, jakie chcesz objąć kredytem konsolidacyjnym, oraz planowanego okresu kredytowania. Pamiętaj jednak, że jest to tylko obliczenie szacunkowe, a szczegóły oferty przedstawia dopiero wybrany bank, który przy decyzji o przyznaniu bądź odmowie kredytu bierze pod uwagę wiele innych czynników, w tym Twoją historię w BIK-u (Biurze Informacji Kredytowej) i zdolność kredytową. Porównanie ofert banków może przedstawić również ekspert finansowy.

Co można zyskać dzięki konsolidacji zadłużenia?

Kredyt konsolidacyjny to dla wielu osób wygodna opcja – zamiast kilku przelewów do różnych wierzycieli płacisz tylko jedną łączną ratę w tym samym terminie. Pozbywasz się więc zbędnych formalności i oszczędzasz czas. Na kredyt skonsolidowany niekiedy decydują się również osoby, które chcą zmienić warunki wcześniejszych umów i dostosować je do aktualnych potrzeb.

Ponadto kredyt konsolidacyjny zwykle jest korzystny dla osób, którym trudno jest spłacać kilka zadłużeń, co wpływa negatywnie na ich status życia. Rozwiązanie takie pozwala nieco zwiększyć miesięczny budżet na inne wydatki związane z utrzymaniem i lepiej zaplanować swoje wydatki.

Jednak konsolidacja nie jest możliwa dla osoby bez odpowiedniej zdolności kredytowej. Nie możesz więc zalegać z płatnością wcześniejszych rat, dlatego wniosek o konsolidację należy składać, zanim pojawią się przerwy w płynności finansowej.