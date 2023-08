Łączenie tradycji z nowoczesnością: sztuka druku w praktyce

Druk cyfrowy: szybkość, jakość, efektywność

Druk cyfrowy, z powodzeniem stosowany od lat, stanowi idealne rozwiązanie dla firm szukających szybkości, elastyczności i wysokiej jakości druku. Ta technologia pozwala na drukowanie bezpośrednio z plików cyfrowych, co przekłada się na oszczędność czasu i zasobów.

W przeciwieństwie do tradycyjnych technik, takich jak druk offsetowy, druk cyfrowy nie wymaga przygotowania matryc, co oznacza, że jest idealny do krótkich serii, personalizowanych druków, czy też pilnych zleceń. Również koszty są zdecydowanie niższe, szczególnie przy małych nakładach, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Jednak to, co naprawdę wyróżnia druk cyfrowy, to jakość. Kolor, ostrość i szczegółowość obrazu są zaskakujące, a możliwość druku na różnych materiałach daje nieskończone możliwości dla kreatywnych projektów.

Kalki termotransferowe: trwałość i precyzja

Inną usługą, którą oferuje Lagraf, jest dobór i sprzedaż kalek termotransferowych TTR. Dzięki tej technologii, firmy mają możliwość tworzenia trwałych i precyzyjnych etykiet na różnego rodzaju produktach.

Kalki termotransferowe to metoda, która polega na przenoszeniu obrazu z taśmy na powierzchnię produktu za pomocą specjalnej głowicy drukującej. Efektem jest etykieta o wysokiej rozdzielczości, która jest odporne na ścieranie, wilgoć i wiele innych czynników zewnętrznych. Kalki TTR są idealne do drukowania kodów kreskowych, numerów seryjnych, danych logistycznych i innych informacji, które muszą pozostać czytelne przez długi czas.

Lagraf: Tradycja spotyka nowoczesność

Od ponad 25 lat, Lagraf oferuje swoim klientom szeroką gamę usług poligraficznych, łącząc w sobie tradycję z nowoczesnymi technologiami. Ich doświadczenie i zaangażowanie w wysoką jakość usług zaowocowało wieloma zadowolonymi klientami, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Czy potrzebujesz profesjonalnej jakości druku cyfrowego, czy szukasz rozwiązania do tworzenia trwałych etykiet? Oni mają odpowiedź na Twoje potrzeby. Zachęcamy do odwiedzenia ich strony oraz zapoznania się z ofertą.