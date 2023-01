Legginsy damskie - idealny sposób na wygodę i elegancję

Część z nas nigdy już nie wróci do dawnego trybu pracy, do biur, po okresie odgórnie narzuconego homeoffice. Stąd tez w modowych trendach rośnie siła stylizacji homewear, która stawia na wygodę oraz balans. Takie stylizacje z założenia mają być wygodne, zapewniać komfort i sprawiać że będziemy czuć się dobrze. W nurty te idealnie wpisują się luźne dresy oraz legginsy damskie połączone z oversizeowymi swetrami i bluzami. Tkaniny miękkie, otulające zapewniające wygodę podczas pracy w domu.

Legginsy - zawsze na czasie

Zmiana naszego stylu życia sprawiła, że moda typu homewear coraz częściej wychodzi na ulicę w nowych coraz ciekawszych odsłonach. Nikogo nie dziwią już legginsy połączone z krótki topem i marynarką w każdym miejscu i o każdej porze.

Kobiety szukają wygody, a że dążenie do piękna od zawsze leżało w naszej naturze to legginsy pozwalają odnaleźć punkt zbieżny tych dwóch założeń. Dobrze dobrane legginsy eksponują nasze atuty pozostawiając swobodę ruchów i funkcjonalność spodni. Dla Pań, które nie czują się komfortowo w klasycznych legginsach stworzone są modele z kieszonkami, wstawkami imitującymi pasek do złudzenia przypominających zwykłe spodnie.

Eleganckie i stylowe, a jednocześnie wygodne i sportowe

Furorę robią też jegginsy, czyli legginsy uszyte z materiału przypominającego tradycyjny jeans. Pasujące do wszystkiego i uniwersalne.

Legginsy kojarzone zwykle z modą fit, przeszły metamorfozę i podążają za potrzebami noszących je kobiet. Dostępne są fasony eleganckie, dekoracyjne, z pięknymi metalowymi paskami, zdobione guziczkami i koronkami. W razie chłodu ogrzeją nas legginsy ocieplane czy legginsy welurowe. Grono fanek mają też legginsy z eko skóry, pasujące do wielu stylizacji.

Producenci legginsów wychodzą również naprzeciw ostatnim trendom promującym powrót spodni typu dzwony. Jeśli komuś marzą się wygodne, idealnie dopasowane do sylwetki spodnie z rozszerzaną u dołu nogawką może wybrać legginsy typu flare.

Legginsy są idealne w każdym wieku

Po legginsy śmiało sięgają Panie w każdym wieku. Te obcisłe spodnie to już nie tylko atrybut piosenkarek, aktorek czy tancerek. Chcemy być fit, niezależnie od wieku. Podążać za modą i czuć się dobrze we własnej skórze.

Legginsy mają możliwość fantastycznego modelowania naszej sylwetki. Mamy legginsy push up podnoszące i uwypuklające pośladki, często wypracowywane latami na siłowni. Można również ukryć niechciane fałdki korzystając z wysmuklających zalet podniesionego stanu. Odpowiedni fason i krój potrafią zdziałać cuda na naszą korzyść i zapewnić nam lepsze samopoczucie.

Gdy czujemy się lepiej łatwiej nam myśleć pozytywnie, cieszyć się każdą chwilą. Doceniamy siebie i doceniamy to niezwykłe miejsce w którym możemy żyć, naszą planetę. Przywodzi to na myśl, niezwykle potrzebny Ziemi, nurt zero waste.

Coraz częściej robiąc zakupy zwracamy uwagę na jakość. Jeśli chodzi o branżę odzieżową, to szukamy produktów, które będą na tyle dobrej jakości i na tyle klasyczne by mogły posłużyć nam możliwie jak najdłużej. Tutaj na wysokości zadania stają polscy producenci, szyjący w Polsce.

Polskie legginsy są najlepsze

Lokalny patriotyzm zakupowy ma wiele zalet:

Wspierasz polski kapitał i polskie firmy. Przy produkcji polskich ubrań nie cierpią wykorzystywane nielegalnie dzieci. Kupując polskie wyroby dbasz o swoje zdrowie. Nabywając tanie ubrania chińskie narażasz się na działanie barwników, środków konserwujących i innych substancji, których normy mogą być nawet kilkukrotnie przekroczone. Produkt jakościowy, na co stawiają polskie firmy, posłuży Ci dłużej.

Zwracamy także uwagę na skład materiałów. Wybieramy mieszanki bawełny z domieszką elastanu, wiskozy z poliestrem, nylonem. Bawełna i wiskoza zapewnią naszej skórze komfort noszenia natomiast polister, elastan czy nylon wzmacnia odporność materiału na rozciąganie, niweluje zagniecenia, daje elastyczność i podnosi trwałość.

Biorąc pod uwagę fakt, że legginsy towarzyszą nam w modowych perypetiach od lat 50tych można śmiało stawiać na ich klasykę i ponadczasowość 😊

Jeśli szukasz wymarzonej pary legginsów dla siebie, chętnie pomożemy LegginsyPolskie.pl