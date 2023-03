Marketing internetowy – top X najpopularniejszych zagadnień

Czym jest marketing internetowy?

Marketing internetowy stanowi zbiór działań, których celem jest opracowanie skutecznej strategii wprowadzenia na rynek konkretnego produktu oraz wypromowania go za pośrednictwem internetu. Chodzi między innymi o zwiększenie widoczności marki oraz kontakt z potencjalnymi klientami, którzy mogą prowadzić z firmą bezpośredni dialog oraz na bieżąco wyrażać opinię o jej działaniach.

Na jakie dziedziny dzieli się marketing internetowy?

Marketing w internecie to proces złożony z wielu obszarów. Każdy element strategii realnie wpływa na sukces prowadzonej w sieci kampanii reklamowej. Jakie są najważniejsze działania, które podejmuje marketing internetowy? Od czego zacząć promowanie marki w sieci?

Marketing w internecie – pozycjonowanie stron www

Jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed ekspertem od marketingu w internecie, jest optymalizacja oraz pozycjonowanie strony swojej firmy lub klienta. Specjalista musi wdrożyć konkretne działania, które przekładają się na wysokie miejsce w wynikach wyszukiwania. Do kluczowych czynników należy historia oraz profil linkowy domeny. Strona internetowa musi być wypełniona ciekawą treścią, zrozumiałą dla użytkownika i przyjazną dla algorytmu. Sama witryna powinna być intuicyjna oraz szybka. Najważniejszym elementem jest tutaj poprawna optymalizacja strony – odpowiednie metadane, prosty adres URL, wewnętrzne linkowania oraz dobra struktura serwisu.

Marketing internetowy – od czego zacząć? Reklamy w Social Media i Google

Celem marki powinno być stworzenie długotrwałej relacji ze swoimi klientami. Social Media są do tego świetnym narzędziem. To ważny środek w docieraniu do odbiorców, który dynamicznie się rozwija i ulega ciągłym zmianom i trendom – ich śledzenie to również marketing internetowy. Podstawy pracy eksperta to między innymi bieżąca obserwacja Social Mediów, by tworzyć posty i reklamy, które spodobają się ludziom i algorytmom.

Specjalista do spraw marketingu internetowego powinien orientować się w środowisku Facebooka, Instagrama, TikToka, Twittera czy LinkedIna. Za pośrednictwem tych serwisów można zbudować pożądany wizerunek marki. Strony internetowe można promować również poprzez płatne kampanie Google Ads.

Marketing internetowy – podstawy, czyli content marketing

Eksperci od contentu zajmują się tworzeniem treści na stronach i serwisach zewnętrznych - to między innymi artykuły blogowe, artykuły sponsorowane, opisy kategorii i opisy produktów. Opracowują również case studies, e-booki czy tworzą scenariusze do filmików. Ich zadaniem jest zainteresowanie potencjalnych klientów ofertą marki. Content należy do najbardziej skutecznych sposobów na promowanie firmy w sieci. Dobre treści pomagają w pozyskaniu klientów oraz w budowaniu świadomości marki. Zwiększają także ruch na stronie internetowej, generując konwersję w sprzedaży.

Kurs marketingu internetowego

Jak skutecznie trafiać do klientów w sieci? Przyszli specjaliści powinni zainwestować w rozwój swoich kompetencji w obszarze marketingu internetowego. Osoby, które ukończyły kurs marketingu internetowego w Żaku nie tylko świetnie orientują się w digital marketingu, ale potrafią też tworzyć strony w WordPressie, konfigurować e-commerce, tworzyć skuteczny mailing i wykorzystywać viral marketing.

Praca w marketingu internetowym

Marketing internetowy jest branżą, która prężnie się rozwija. Kursanci po szkoleniu jednorocznym w Żaku mogą znaleźć pracę w wielu różnych miejscach - to przede wszystkim agencje marketingowe, ale nie tylko. Można również szukać zatrudnienia w działach marketingowych przedsiębiorstw, albo wykorzystać pozyskaną wiedzę do promowania własnego biznesu w sieci.