Nie wiesz jaki system rynnowy wybrać? Poznaj kilka istotnych kwestii

W ten sposób chronimy dach przed przemakaniem, a tym samym szybszym niszczeniem. Czy to wystarczy, aby nagromadzona woda nie wpływała negatywnie na całą konstrukcję? Oczywiście, że nie! Niezbędne są tutaj systemy rynnowe będące tematem naszego dzisiejszego wpisu. Zobacz, co powinieneś o nich wiedzieć!

Krótko o zastosowaniu rynien – zobacz, dlaczego nie można o nich zapomnieć

Nie ulega wątpliwości, że system rynnowy jest niezbędny. To właśnie on odpowiada za prawidłowe odprowadzanie nagromadzonej na dachu wody. Jego brak nie tylko zagraża pokryciu dachowemu, ale również negatywnie wpływa na ściany. Nadmierna wilgoć doprowadza do nieestetycznych pęknięć, które bez odpowiednich działań naprawczych będą się pogłębiać. Co najważniejsze, należy mieć świadomość, że źle odprowadzana woda przyśpiesza zużycie materiałów budowlanych, co z kolei wiąże się z koniecznością przeprowadzania częstych i kosztownych prac konserwatorskich. Na rynku można znaleźć kilka rodzajów systemów rynnowych różniących się przede wszystkim materiałem, z jakiego zostały wykonane. Wymienić tutaj możemy te wykonane m.in. ze stali z dodatkową powłoką zabezpieczającą, z aluminium, a także blachy miedzianej. Wybierając system rynnowy, należy wziąć pod uwagę wielkość dachu, która wskazuje, jak długie powinny być rury oraz jakie złączki itp. elementy trzeba przygotować.

Wysoka jakość jest priorytetem! Sprawdź, o czym mowa

Przejdźmy do wyjaśnienia, jakie cechy powinien posiadać profesjonalny system rynnowy. Przede wszystkim musi być wykonany z materiałów wykazujących dużą odporność na działanie czynników atmosferycznych. Nie bez powodu w wielu przypadkach producenci stosują dodatkowe powłoki zabezpieczające, a tym samym zapewniające nienaganny stan techniczny. Dzięki temu rynny zyskują skuteczną ochronę m.in. przed rozwojem korozji. Jak wskazują eksperci, przy wyborze należy również zwrócić uwagę na trwałość rynien. Jest to istotny parametr szczególnie zimą, kiedy system jest narażony na silny mróz oraz duże ilości śniegu. Ostatnią kwestią techniczną jest zadbanie o szczelność rynien. W ten sposób ograniczysz sytuacje, kiedy woda będzie spływać po ścianach, a tym samym doprowadzać do wspomnianych wcześniej uszkodzeń. Wysokiej jakości systemy rynnowe pochodzące od renomowanych producentów oferuje hurtownia PCD. Dzięki wieloletniej obecności w branży doskonale wiedzą, co powinno znaleźć się w ich asortymencie, aby jak najlepiej spełnić potrzeby i oczekiwania wymagających klientów. Wybierając system rynnowy, nie zapomnij również o dopasowaniu jego wyglądu do ogólnej aranżacji budynku. Dzięki temu stworzysz spójną całość oraz nie wpłyniesz negatywnie na walory estetyczne. Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w podjęciu decyzji, skontaktuj się ze specjalistami z Polskiego Centrum Dachowego – służą fachową radą!