Niwelator laserowy czy laser krzyżowy? Jak wybrać odpowiednie urządzenie?

Wielozadaniowość i wyjątkowa precyzja

Jak już wspominaliśmy, istnieją prace, w których milimetry mają znaczenie. Dotyczy to głównie szeroko pojętej branży budowlanej, robót drogowych czy układania instalacji hydraulicznych lub elektrycznych. Kiedy zależy nam na uniwersalnych i bezawaryjnych narzędziach pomiarowych, które charakteryzują się bardzo wysoką dokładnością i intuicyjną obsługą, warto postawić na sprawdzonego producenta. Nivel system to polska marka, która zyskała globalne uznanie. Cechuje ją szeroki wybór narzędzi pomiarowych i akcesoriów, które odznaczają się wyjątkową trwałością, solidnością wykonania i niezawodnością w pracy w niesprzyjających warunkach. Produkty spod szyldu Nivel System są niezwykle chętnie wybierane zarówno przez inżynierów, geodetów, pracowników budowlanych, jak i osoby zajmujące się wykończeniem wnętrz czy pracami ogrodowymi.

Podobieństwa i różnice urządzeń pomiarowych

Czym różnią się niwelatory laserowe od laserów krzyżowych? Na początku warto zaznaczyć, że oba urządzenia służą do wyznaczania dokładnej odległości lub wyznaczenie równych linii, zarówno pionowych, jak i poziomych. Niektóre narzędzia mogą także wyznaczać linie po skosie. Trzeba jednak zwrócić uwagę na kluczowy aspekt docelowego wykorzystania niwelatora laserowego i lasera krzyżowego - różnią się one bowiem długością wiązki laserowej. Wiązka laserowa lasera krzyżowego umożliwia wykonanie pomiarów w zasięgu 30 metrów. Niwelator laserowy bije go w tym pojedynku na głowę, ponieważ jego zasięg wynosi nawet 500 metrów.

Przy wyborze odpowiedniego narzędzia pomiarowego warto więc sugerować się złożonością i rodzajem prac, jakie wykonujemy oraz swoimi indywidualnymi potrzebami.