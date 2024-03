Nowoczesne altany do ogrodu - na co zwrócić uwagę?

Czy nowoczesne altany z drewna są solidne?

To zależy. Nowoczesne altany ogrodowe posiadają z reguły płaski dach. W związku z tym muszą przewidywać duże obciążenia wiatrem i śniegiem. Wymaga to odpowiedzialnego i bezkompromisowego podejścia do produkcji. Informacje, z jakich materiałów powinno budować się takie altany, znajdziesz na stronie https://modern-wood.pl/produkty/altana-coversun/. A oto podstawy:

Drewno BSH świerk skandynawski solidnych przekrojów Niewidoczne połączenia z dożywotnią gwarancją Krokwie - najważniejszy element nośny. Odpowiednie przekroje powinien ustalić architekt!

Wszystkie te elementy muszą posiadać zapasy wytrzymałościowe. Nowoczesne altany ogrodowe ModernWood spełniają normy stref klimatycznych w Polsce. Dzięki temu nie musisz odśnieżać dachu w zimę!

Na co zwrócić uwagę kupując altanę ogrodową nowoczesną?

Wybierając altanę, która ma mieć nowoczesną formę, kieruj się minimalizmem. Im mniej, tym lepiej. Co to znaczy? Dzisiejsze metody produkcyjne pozwalają ukrywać wszystko to, czego nie chcesz widzieć. Przodujący producent nowoczesnych altan ogrodowych ModernWood wskazuje na:

ukrywanie wkrętów

ukrywanie mocowań do podłoża

usuwanie wad drewna, czyli gniazda żywiczne, luźne sęki oraz ubytki

brak skosów - zastrzałów

proste linie

uwydatnione naturalne piękno drewna

trwałe materiały używane do produkcji altan

Nowoczesne altany szklane - jakiego szkła użyć

Szkło to coraz częściej używany materiał w produkcji nowoczesnych altan ogrodowych z drewna. Szkło uchodzi za materiał luksusowy, a do tego chroni przed deszczem. Jest proste w utrzymaniu oraz nie blokuje promieni słonecznych. Czasem Inwestorzy wstrzymują się przed wyposażaniem altan w szkło, ze względu na brak konkretnych informacji odnośnie wytrzymałości.

szkło hartowane 10mm grubości - to odpowiedni materiał na zabudowę ścian w altanie. Jest bezpieczne oraz bardzo wytrzymałe. Taki materiał stosuje również producent ModernWood.

Funkcjonalne wyposażenie altan w ogrodzie

Altany to miejsca spotkań z rodziną oraz strefy SPA w ogrodzie. Jest to również swego rodzaju budynek gospodarczy. Dlatego altany powinny być wyposażone w :

Pełny dach, który chroni przed warunkami atmosferycznymi. Funkcjonalne oświetlenie LED. Gniazdka zasilające. Komplet wypoczynkowy.

Inwestujesz w altanę? Zainspiruj się realizacjami producenta ModernWood.