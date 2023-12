Obrączka z brylantem czy bez? Sprawdź ofertę SUNDIAMORE!

Obrączka z brylantem

Obrączka z brylantem czy też z brylantami to częsty wybór przyszłych małżonków. Brylanty dodają obrączce blasku i przyciągają uwagę. SUNDIAMORE oferuje klasyczne modele, jak i nietuzinkowe projekty, takie jak np. obrączki stylizowane na znak nieskończoności. W pracowni jubilerskiej realizowane są także indywidualne projekty klientów.

Propozycje od SUNDIAMORE

W ofercie SUNDIAMORE znajdziemy wiele różnych modeli obrączek ozdobionych brylantem bądź też brylantami.

Obrączki DIAMOND EGO

Męska obrączka wykonana z łączonego złota prezentuje się jako elegancka i harmonijna forma, perfekcyjnie dostosowana do męskiej dłoni. Błyszcząca powierzchnia żółtego złota tworzy doskonałą harmonię z delikatnym pasem białego złota, otaczającym obrączkę. Kobieca obrączka została dodatkowo udekorowana lśniącymi diamentami najwyższej jakości. Obrączki są dopracowane pod kątem technicznym co jest szczególnie istotne w przypadku biżuterii zdobionej kamieniami. Złotnicy z SUNDIAMORE nie wiercą otworów na wylot, dzięki czemu nie dochodzi do zbierania się naskórka, kremu do rąk czy innych substancji od strony palca co mogłoby prowadzić do namnażania się bakterii i prowadzić do uczulenia.