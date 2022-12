Co wybrać - kurs, korepetycje czy samodzielną naukę angielskiego?

Zaczynając naukę angielskiego lub innego języka obcego trzeba pamiętać o systematyczności i wytrwałym dążeniu do celu. Robienie przerw w nauce języka angielskiego może doprowadzić do regresu językowego, czyli dochodzi do zapominania słówek i odzwyczajania się od brzmienia języka. Warto sprawdzić, która metoda nauki będzie dla nas najlepsza. Niektórzy wolą naukę w domowym zaciszu, inni w grupie, a jeszcze inni preferują, gdy ktoś poświęca im całą uwagę podczas nauki.

Nauka angielskiego w domu jest najtańszą opcją, pozwalającą na naukę wtedy, kiedy ma się czas i ochotę. Największym minusem tego rozwiązania jest brak nauczyciela, który poprawi błędy, sprawdzi prace pisemne i przeprowadzi rozmowę w języku angielskim. Do tego ciężko w takiej sytuacji o systematyczność oraz motywację.

Nauka angielskiego w szkole językowej pozwala na kurs języka angielskiego pod okiem wykwalifikowanej kadry, jak i na dostęp do najnowszych metod i technologii nauczania. Niektóre szkoły językowe oferują pierwsze zajęcia próbne za darmo. Aczkolwiek, w szkole językowej należy dostosować się do grafiku, w przypadku nieobecności na kilku zajęciach, zaczyna się odstawać poziomem od reszty grupy. Ciekawą alternatywą są zajęcia online z elastycznym grafikiem.

Korepetycje to świetny pomysł na naukę języka obcego zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Główną zaletą korepetycji jest fakt, że uwaga nauczyciela jest skupiona tylko na jednej osobie i w razie odwołania zajęć, nie odstaje się poziomem od grupy. Do wad tego rodzaju nauki języka angielskiego można zaliczyć brak programu nauczania, nad którym pieczę sprawowałby metodyk. Do tego, korepetytor nie może wystawić certyfikatu ukończenia danego poziomu.

Jak rozpocząć naukę języka angielskiego?

Aby nauczyć się języka angielskiego od podstaw, eksperci radzą, aby zrobić to etapowo. Zastanawiasz się, od czego zacząć naukę angielskiego? Kiedy uczysz się języka obcego, bardzo ważne jest, aby nie pomijać żadnego aspektu. Równie ważne jest opanowanie umiejętności mówienia, czytania i rozumienia. Oto kilka najważniejszych rzeczy w początkowej fazie nauki:

Motywacja

W pierwszej kolejności należy ustalić, dlaczego chcesz nauczyć się angielskiego? Czy to dlatego, że chcesz awansować, czy może zdobyć lepszą pracę albo łatwo porozumiewać się z ludźmi podczas zagranicznych wakacji? Ustalenie celu doda nam motywacji, szczególnie jeśli zabraknie nam sił, aby kontynuować naukę.

Alfabet i wymowa

Początek nauki angielskiego od podstaw to zapoznanie się z alfabetem, wymową i akcentem. Osobom, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z angielskim, zaleca się jak najbardziej osłuchać z językiem. Wymowa i akcent przydaje się w trakcie nauki czytania po angielsku.

Słownictwo początkowe

Po zapoznaniu się z alfabetem czas na podstawowe słówka i zwroty używane między innymi podczas powitań, a także kolory, liczby, dni tygodnia i miesiące. Podstawą jest też odmiana czasownika „być”.

Gramatyka

Poznając podstawy angielskiego, warto pamiętać, że język polski i język angielski to zupełnie inne systemy językowe. Próba przełożenia angielskiej konstrukcji do polskiej gramatyki skończy się fiaskiem.

Zanim nauczysz się budować pełne zdania, najpierw należy dowiedzieć się, gdzie poprawnie umieścić konkretne słówka. Nauka gramatyki to przede wszystkim czytanie literatury - mogą to być opowiadania czy książki dla początkujących.

Ćwiczenia audio

Aby jak najlepiej nauczyć się rozumienia języka ze słuchu, warto słuchać native speakerów. Taka forma nauki umożliwia rozpoznawać słowa ze słuchu i pokazuje, jak prawidłowo się wysławiać.

Mowa

Najważniejsze to rozpoczęcie mówienia w danym języku tak szybko, jak to możliwe, gdyż im szybciej minie blokada, tym szybciej będziemy tworzyć w głowie zdania i szybciej będziemy na poziomie średniozaawansowanym. Najlepiej rozmawiać z osobami na co dzień mówiącymi po angielsku.